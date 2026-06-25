Comprar ropa sin pagar impuestos en Nueva York: la regla permanente que pocos conocen y cómo aplica en 2026

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La exención cubre ropa y calzado. Foto: AFP

Nueva York tiene una de las tasas de impuesto sobre ventas más altas del país —8.875% en la ciudad— y sin embargo, existe una regla permanente que permite comprar ropa y calzado sin pagar un solo centavo de impuesto. No se trata de una temporada especial ni de una promoción: es una exención establecida en la ley estatal que aplica todo el año y que, bien aprovechada, puede representar un ahorro real en cada visita a una tienda.

La clave está en el precio por artículo. Según el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, cualquier prenda o par de zapatos que cueste menos de $110 queda exento del impuesto estatal del 4%, y en varios condados también del impuesto local. Pero la exención tiene matices que cambian dependiendo de dónde se haga la compra, y no todos los artículos que parecen ropa califican.

¿Cómo funciona exactamente la regla de los $110?

El mecanismo es más sencillo de lo que parece, aunque tiene un detalle que muchos pasan por alto. De acuerdo con la Publicación 718-C del estado de Nueva York, la exención se aplica artículo por artículo, no sobre el total de la compra.

Eso significa que si alguien compra tres camisas de $80 cada una, las tres están exentas aunque el recibo sume $240. Lo que activa el impuesto es que un solo artículo alcance o supere los $110, no el monto total que se lleve a caja.

La exención cubre ropa y calzado diseñados para ser usados por personas, además de los materiales para confeccionar o reparar esas prendas: tela, hilo, botones, cremalleras y similares. No cubre accesorios ni artículos que, aunque se vendan en tiendas de ropa, no califican como vestimenta bajo la ley estatal — y ahí es donde muchos compradores se llevan una sorpresa en caja.

¿En qué lugares de Nueva York aplica la exención completa?

La exención del 4% estatal aplica en todo el estado de Nueva York, pero el impuesto local es otra historia: cada condado decide si también exime la ropa bajo $110 de su propio gravamen. Según la publicación oficial más reciente del Departamento de Impuestos, los siguientes condados y jurisdicciones ofrecen exención total — es decir, cero impuestos en ropa bajo $110:

Ciudad de Nueva York (NYC)

Condado de Monroe

Condado de Dutchess

Condado de Putnam

Condado de Columbia

Condado de Delaware

Condado de Greene

Condado de Hamilton

Condado de Chautauqua

Condado de Tioga

Condado de Chenango (fuera de la ciudad de Norwich)

En cambio, en la mayoría del resto del estado —incluyendo Albany, Erie, Nassau, Suffolk, Westchester y Rockland— la ropa bajo $110 sigue exenta del 4% estatal, pero los compradores pagan el impuesto local, que oscila entre el 3% y el 4.875% según el condado.

¿Qué artículos no están cubiertos por la exención?

No todo lo que se vende en una tienda de ropa queda libre de impuestos. De acuerdo con el Tax Bulletin ST-530 del Departamento de Impuestos de Nueva York, estos artículos son siempre gravables sin importar su precio:

Joyería, relojes y accesorios similares

Bolsas y carteras

Gafas de sol (no recetadas)

Disfraces y ropa de fiesta o carnaval

Trajes de gala o uniformes rentados

Equipo deportivo protector: cascos, hombreras, espinilleras

Patines de hielo, en línea o con ruedas

Los guantes de golf, los trajes de baño, las botas de esquí, los uniformes escolares, la ropa religiosa, los guantes de jardinería están exentos. En cambio, las gafas de natación y los cascos de bicicleta, aunque se usen en actividades físicas, no califican para la exención porque la ley los clasifica como equipo protector y no como vestimenta.

Queda pendiente en la legislatura estatal un proyecto de ley (A1707) que propone elevar el umbral de la exención de $110 a $250, lo que ampliaría significativamente el beneficio. Mientras ese proyecto no sea aprobado, el límite vigente sigue siendo $110 por artículo.

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