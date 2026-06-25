Cómo conseguir un Glow Up real: 5 cambios que más impacto visual tienen y que no requieren mucho dinero

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Foto: AFP

El concepto de Glow Up suele asociarse con cambios drásticos de imagen, aunque expertos en salud y bienestar señalan que las mejoras más duraderas suelen construirse a partir de hábitos consistentes. La transformación personal no depende únicamente de la apariencia, sino también de rutinas que pueden mantenerse en el tiempo.

La popularidad de esta tendencia ha llevado a muchas personas a buscar soluciones rápidas o costosas. Sin embargo, especialistas coinciden en que algunos de los cambios más visibles pueden lograrse con ajustes sencillos en la rutina diaria.

1. ¿Por qué el cuidado de la piel sigue siendo la base de cualquier Glow Up?

Mantener una rutina básica puede marcar una gran diferencia con el tiempo. Este cuidado diario de la piel suele incluir limpieza suave, hidratación y protección solar, sin necesidad de productos costosos o extensos, especialmente si se aprovechan los diversos métodos para conseguir artículos de belleza y cosméticos gratis en Estados Unidos.

El dermatólogo Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología y director de investigación cosmética y clínica en dermatología en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York, considera que una rutina simple basada en limpieza, hidratación y protector solar suele ser suficiente para la mayoría de las personas.

“La contaminación y otros factores causan daños que provocan envejecimiento prematuro. Quienes tienen piel seca deben buscar protectores solares que, por supuesto, ayuden a retener la humedad. En lugar de un protector solar convencional para la playa, se debe buscar una crema hidratante con protector solar”, recomendó Zeichner en un artículo publicado por Byrdie.

De acuerdo con el especialista, la clave está en la constancia más que en la cantidad de productos, por lo que la piel saludable con bajo costo es uno de los factores que más contribuyen a un cambio visual rápido y sostenible.

2. ¿Por qué un corte de cabello puede favorecer un Glow Up en el rostro?

El cabello tiene un impacto directo en la percepción general de la imagen; y para cuidarlo sin invertir horas, cada vez más mujeres recurren a rutinas de belleza de cinco minutos recomendadas en TikTok.

El estilista británico Tom Smith, consultor de tendencias capilares citado regularmente por Allure y Vogue, recomienda elegir estilos que respeten la forma natural del rostro y la textura del cabello.

“El mejor corte no es necesariamente el que está de moda, sino el que funciona con la textura natural del cabello y el estilo de vida de quien lo lleva”, explicó Smith en declaraciones recogidas por Vogue.

Smith indicó que un corte adecuado puede ayudar a resaltar rasgos faciales, equilibrar proporciones y generar una apariencia renovada sin necesidad de tratamientos complejos.

3. ¿Qué papel juega la postura en un Glow Up?

La forma en que una persona camina, se sienta o mantiene los hombros influye tanto como algunos aspectos de la apariencia física. Mantener la espalda recta y evitar encorvarse al caminar puede modificar la percepción de seguridad y confianza.

Robert Shmerling, editor médico de Harvard Health Publishing, señala que los hábitos posturales tienen efectos que van más allá de la salud física y pueden influir en la manera en que una persona proyecta su imagen.

“Una buena postura ayuda a mantener el equilibrio corporal y puede contribuir a una mayor sensación de confianza”, explicó para la revista especializada en uno de sus análisis sobre salud musculoesquelética.

4. ¿Es posible mejorar el estilo sin comprar ropa nueva?

No es necesario comprar un guardarropa nuevo para mejorar el estilo, sobre todo cuando es posible aprovechar diversas aplicaciones que te permiten conseguir ropa gratis en Estados Unidos si sabes cómo usarlas.

Además, la estilista y consultora de imagen Allison Bornstein, conocida por su método de construcción de guardarropa y citada por publicaciones como Vogue y Who What Wear, recomienda identificar las prendas más utilizadas y construir combinaciones alrededor de ellas antes de realizar nuevas compras.

“La mayoría de las personas ya tiene en su armario muchas de las piezas que necesita; el desafío suele ser aprender a combinarlas de una forma que refleje su estilo personal”, ha explicado Bornstein en entrevistas sobre organización y estilo.

Bornstein sugiere combinar prendas básicas de forma estratégica puede generar un efecto visual significativo.

También recomienda el uso de colores neutros, prendas bien ajustadas y accesorios simples puede elevar la apariencia general debido a que sostiene que el estilo personal sin gastar mucho es uno de los pilares del Glow Up moderno.

5. ¿Cómo influye el Glow Up en la autoestima?

Más allá de la estética, el Glow Up suele estar relacionado con cambios en la percepción personal y la confianza. Las mejoras graduales suelen generar efectos más duraderos que los cambios radicales en la apariencia.

El psicólogo estadounidense Guy Winch, autor especializado en autoestima y bienestar emocional, sostiene en un artículo en su página web que los pequeños avances sostenidos suelen producir resultados más sólidos que las transformaciones rápidas.

“La autoestima se construye a través de acciones consistentes que demuestran competencia y progreso personal”, explica Winch.

Publicaciones especializadas como Allure destacan que las tendencias actuales de Glow Up están más vinculadas al autocuidado y al bienestar que a cambios estéticos extremos.

De esta forma, de acuerdo con los especialistas citados, el Glow Up no depende del dinero, sino de la intención y la constancia.

Con pequeños ajustes en el cuidado personal, estilo y hábitos diarios, cualquier persona puede notar un cambio significativo en su imagen. Las mejoras visibles sin inversión alta demuestran que la transformación estética no siempre requiere grandes gastos.

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