Mundial 2026 en Estados Unidos: estos partidos del 16 al 21 de junio podrían jugarse bajo calor extremo

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Un aficionado se cubre para protegerse del sol en el Mundial 2026. Foto: AFP

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se disputará entre junio y julio en un contexto donde el clima será un factor clave. En particular, las fechas del 16 al 21 de junio concentran varios partidos en ciudades con altas temperaturas.

De acuerdo con análisis climáticos históricos de verano en ciudades sede como Nueva York, Miami, Atlanta, Houston y Dallas, existe un riesgo elevado de temperaturas extremas que podría influir en el rendimiento de los equipos y la experiencia de los aficionados.

¿Qué partidos del 16 al 21 de junio del Mundial 2026 podrían jugarse con calor extremo?

Entre el 16 y el 21 de junio de 2026, el calendario del Mundial 2026 en Estados Unidos contempla partidos de fase de grupos en varias sedes donde el clima de verano suele registrar temperaturas elevadas, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service (NWS, por sus siglas en inglés).

Algunos de los encuentros programados en ese rango de fechas incluyen:

Francia vs Senegal – 16 de junio en Nueva York / Nueva Jersey

Escocia vs Marruecos – 19 de junio en Boston

Brasil vs Haití – 19 de junio en Filadelfia

España vs Arabia Saudita – 21 de junio en Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde – 21 de junio en Miami

Estas sedes forman parte del calendario oficial del torneo publicado por la FIFA y se encuentran dentro de la ventana crítica del inicio del verano en Estados Unidos.

¿Qué ciudades del Mundial 2026 tienen mayor riesgo de calor extremo?

El análisis climático histórico de junio en Estados Unidos muestra que varias sedes del torneo presentan condiciones de altas temperaturas y humedad elevada, lo que incrementa el riesgo de fatiga en jugadores y asistentes.

Las ciudades más expuestas son:

Miami (Florida) : humedad alta y sensación térmica elevada

: humedad alta y sensación térmica elevada Houston (Texas) : calor intenso con picos superiores a 30°C

: calor intenso con picos superiores a 30°C Dallas (Texas) : temperaturas extremas y exposición solar fuerte

: temperaturas extremas y exposición solar fuerte Atlanta (Georgia) : calor húmedo con tormentas aisladas

: calor húmedo con tormentas aisladas Nueva York / Nueva Jersey: combinación de calor y humedad urbana

Estas condiciones han sido señaladas en estudios climáticos recientes como factores de riesgo para eventos deportivos de alta exigencia física.

¿Cómo puede afectar el calor a los partidos del Mundial 2026?

El calor extremo en el Mundial 2026 no solo impacta en la comodidad del público, sino también en el rendimiento de los jugadores.

Entre los principales efectos se encuentran la reducción del ritmo de juego, mayor fatiga muscular y la necesidad de pausas de hidratación más frecuentes durante los partidos.

La FIFA ya ha considerado protocolos de adaptación como horarios nocturnos o pausas de hidratación, con el objetivo de reducir el impacto del estrés térmico en el fútbol profesional.

¿Por qué el verano en Estados Unidos preocupa en el Mundial 2026?

Foto: AFP

El verano en Estados Unidos, especialmente en el sur y el este del país, es conocido por sus altas temperaturas y niveles de humedad elevados, lo que convierte al Mundial 2026 en Estados Unidos en un torneo logísticamente desafiante.

Organismos meteorológicos y reportes climáticos han advertido que junio y julio concentran algunos de los días más calurosos del año en varias de las sedes seleccionadas.

Esto ha generado debate en la industria deportiva sobre la necesidad de ajustar horarios y condiciones de juego para proteger a jugadores y aficionados.

¿Se puede prever con exactitud el clima de cada partido?

No. Los expertos en meteorología aclaran que no es posible predecir el clima exacto de cada partido con tanta anticipación.

Lo que sí se utiliza en análisis como este son promedios históricos de temperatura y humedad por ciudad en junio, lo que permite estimar el nivel de riesgo climático general.

Por ello, más que pronósticos individuales, este tipo de evaluaciones sirven como referencia para anticipar condiciones extremas durante el torneo.

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