200 restaurantes de Nueva York ofrecen almuerzos desde 30 dólares: dónde encontrarlos

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Quienes buscan comer fuera sin gastar demasiado todavía tienen una oportunidad este verano. La edición 2026 de NYC Restaurant Week reúne a más de 600 restaurantes de los cinco distritos de la ciudad con menús especiales a precio fijo, incluidos más de 200 establecimientos que ofrecen almuerzos desde 30 dólares.

Según New York City Tourism + Conventions, la iniciativa estará disponible hasta el 16 de agosto de 2026, aunque algunos restaurantes podrían extender la promoción algunos días más.

Los establecimientos participantes ofrecen menús de dos tiempos para el almuerzo y de tres tiempos para la cena, con precios de 30, 45 o 60 dólares, sin incluir bebidas, impuestos ni propinas.

NYC Restaurant Week is back! 🍽️



Explore prix-fixe menus at some of Midtown East’s standout restaurants, from neighborhood favorites to acclaimed destinations near Grand Central Terminal.



Reservations are now open. Where are you dining first?#MidtownEast #NYCRestaurantWeek pic.twitter.com/G0yuGrqZZu — GrandCentralBID (@GCPBID) July 27, 2026

¿Dónde encontrar restaurantes con almuerzos de 30 dólares en Nueva York?

La forma más sencilla de localizar los restaurantes participantes es utilizar el buscador oficial de NYC Restaurant Week, donde los usuarios pueden filtrar por:

Precio del menú

Almuerzo o cena

Accesibilidad

Opciones vegetarianas y otras preferencias

El portal también permite reservar directamente en muchos de los restaurantes inscritos.

¿Qué incluye el menú de 30 dólares?

El precio de 30 dólares corresponde, en la mayoría de los casos, a un almuerzo de dos tiempos. Sin embargo, cada restaurante decide el contenido de su menú y si participa con almuerzo, cena o ambos servicios.

Esto significa que algunos establecimientos ofrecerán:

Entrada y plato principal

Plato principal y postre

Dos opciones elegidas por el chef

Otros restaurantes pueden optar por participar únicamente con los menús de 45 o 60 dólares. Antes de hacer una reserva, conviene revisar el menú publicado por cada establecimiento.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?

La edición de verano de NYC Restaurant Week comenzó el 20 de julio y permanecerá activa hasta el 16 de agosto de 2026.

Aunque el evento recibe el nombre de “Restaurant Week”, en realidad se desarrolla durante varias semanas para permitir que más personas puedan aprovechar las promociones. Algunos restaurantes incluso extienden sus ofertas más allá de la fecha oficial.

¿Qué restaurantes participan?

La lista cambia cada año e incluye establecimientos de diferentes niveles de precio y estilos gastronómicos. En esta edición participan restaurantes especializados en:

Cocina italiana

Comida japonesa

Cocina mexicana

Gastronomía francesa

Cocina estadounidense

Mariscos

Cortes de carne

Opciones vegetarianas

También forman parte del programa restaurantes ubicados en:

Manhattan

Brooklyn

Queens

El Bronx

Staten Island

La oferta incluye tanto restaurantes reconocidos como establecimientos locales que participan por primera vez.

¿Cómo reservar un restaurante durante NYC Restaurant Week?

Las reservas ya están disponibles a través del sitio oficial de NYC Tourism. Aunque algunos restaurantes aceptan clientes sin reserva, los organizadores recomiendan reservar con anticipación debido a la alta demanda, especialmente durante los fines de semana.

Al hacer la reserva, también es recomendable confirmar:

Qué precio ofrece el restaurante

Si participa con almuerzo, cena o ambos

Los días específicos en que aplica la promoción

No todos los establecimientos ofrecen menús especiales todos los días de la semana.

¿Vale la pena aprovechar la Restaurant Week?

La Restaurant Week nació en Nueva York y actualmente es considerada uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad.

Durante varias semanas permite que residentes y turistas prueben restaurantes que normalmente tienen precios más elevados mediante menús con tarifas reducidas.

Además de representar un ahorro para los comensales, el programa busca impulsar la actividad de los restaurantes durante la temporada de verano y atraer visitantes a distintos barrios de la ciudad.

Quienes quieran aprovechar los almuerzos desde 30 dólares todavía pueden hacerlo durante las próximas semanas, siempre que consulten la disponibilidad del restaurante y reserven antes de que finalice la promoción oficial el 16 de agosto.

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