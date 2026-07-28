¿Te robaron el pasaporte en Estados Unidos? El trámite que debes hacer de inmediato

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Te decimos qué hacer si pierdes el pasaporte de EE. UU. Foto Leonardo.ai.

Nadie planea perder un pasaporte. Mucho menos descubrir que fue robado cuando hay un viaje próximo o un trámite urgente. Si te robaron el pasaporte en Estados Unidos o simplemente no sabes dónde quedó, hay un procedimiento específico que debes seguir de inmediato.

El Departamento de Estado deja claro que, en estos casos, no basta con pedir una renovación y será necesario iniciar un trámite distinto para obtener un nuevo documento.

¿Qué hacer si te robaron el pasaporte en Estados Unidos?

Lo primero es entender que un pasaporte perdido o robado deja de poder renovarse por las vías tradicionales. Una vez que el documento ha sido reportado, el gobierno estadounidense exige presentar una nueva solicitud de pasaporte mediante el Formulario DS-11, un requisito que debe completarse de forma presencial en una oficina de aceptación de pasaportes o en una agencia autorizada.

La razón es sencilla: las autoridades necesitan verificar nuevamente la identidad del solicitante antes de emitir un nuevo documento. Es un proceso más estricto porque el pasaporte extraviado podría ser utilizado de forma fraudulenta.

¿Quiénes deben presentar el Formulario DS-11 para un nuevo pasaporte?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Formulario DS-11 no solo aplica para quienes sufrieron el robo o pérdida de su pasaporte. También es obligatorio para:

Personas que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez y tienen 18 años o más

y tienen 18 años o más Ciudadanos cuyo pasaporte fue expedido hace más de 15 años

Personas que recibieron su pasaporte antes de cumplir 16 años

Quienes reportaron el pasaporte como perdido o robado

Ciudadanos con un pasaporte dañado que ya no puede renovarse

Personas que no reúnen los requisitos para renovar el documento por internet o por correo

En otras palabras, si tu pasaporte desapareció, no podrás utilizar el proceso de renovación habitual.

¿Quiénes sí pueden renovar su pasaporte en Estados Unidos?

No todos los casos requieren comenzar desde cero.

El Departamento de Estado explica que quienes conservan un pasaporte para adultos con una vigencia de 10 años, en buen estado y que cumplen con los requisitos establecidos, pueden optar por la renovación, incluso mediante algunos de los sistemas habilitados por internet o correo.

Eso sí. Si necesitas modificar datos personales como el nombre o algunos datos de identificación, deberás revisar si tu caso sigue siendo elegible para ese procedimiento o si corresponde presentar una nueva solicitud.

¿Qué documentos necesitas para solicitarlo?

Antes de acudir a la cita presencial, las autoridades recomiendan preparar toda la documentación para evitar retrasos.

Necesitarás presentar:

Formulario DS-11 completado mediante la herramienta oficial Form Filler e impreso, sin firmarlo previamente

completado mediante la herramienta oficial Form Filler e impreso, Un documento que pruebe la ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, certificado de naturalización o un pasaporte anterior válido

Una identificación oficial con fotografía y una copia de ambos lados

Una fotografía reciente que cumpla con las especificaciones para el pasaporte

El pago de las tarifas correspondientes

Firmar la solicitud únicamente frente al funcionario que reciba la documentación

Puede parecer un trámite largo. Sin embargo, llevar todos los documentos desde la primera cita suele evitar contratiempos que terminan alargando todavía más el proceso.

¿Cuánto tarda el nuevo pasaporte después de presentar la solicitud?

Tras entregar la documentación y firmar el formulario, la oficina donde realizaste el trámite envía el expediente al Departamento de Estado.

La dependencia federal advierte que ese envío puede tardar hasta dos semanas antes de que comience formalmente el procesamiento del nuevo pasaporte. A partir de ese momento se aplican los tiempos habituales de emisión según el tipo de servicio solicitado.

Si tienes un viaje cercano, actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Un pasaporte robado en Estados Unidos no significa que no puedas obtener otro, pero sí implica seguir un procedimiento distinto que conviene iniciar cuanto antes para evitar complicaciones de última hora.

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