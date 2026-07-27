ICE prepara un operativo de arrestos esta semana: apunta a un grupo de inmigrantes que perderá el TPS

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Más de 300 mil haitianos quedarán sin TPS a partir de este 27 de julio. Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump ya diseñó un operativo para intensificar arrestos y deportaciones apenas caduque el Estatus de Protección Temporal (TPS) que resguarda a cientos de miles de haitianos en el país, el cual finaliza el 27 de julio. Documentos internos y dos fuentes dentro de la propia agencia migratoria confirmaron a CBS News que el plan podría arrancar en cuestión de días.

El origen de esta fecha está en un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026, que autorizó al gobierno a terminar el TPS tanto para Haití como para Siria. Esa decisión se convierte en obligatoria para las demás cortes del país a partir de este mismo día, 27 de julio, de acuerdo con el mismo reporte. Pese a lo anterior, aún se desconoce a qué comunidad apunta primero el operativo de arrestos y qué le queda de margen legal a quien ya perdió su estatus.

¿Qué falló exactamente la Corte Suprema?

El máximo tribunal resolvió el 25 de junio, por seis votos a favor y tres en contra, que la ley del TPS le bloquea a los tribunales inferiores la revisión de los reclamos que no son de tipo constitucional, según la opinión firmada por el juez Samuel Alito.

Eso deja fuera del alcance de cualquier corte casi todos los argumentos que se habían usado hasta ahora para frenar la cancelación del TPS de Haití y de Siria.

El único reclamo que sí llegó a revisarse a fondo fue distinto. Meses antes, una jueza federal había encontrado que la cancelación original estaba influida “en parte” por prejuicios raciales del gobierno, un argumento de tipo constitucional que la ley sí permite discutir en corte.

La Corte lo analizó, pero concluyó que ninguna de las declaraciones citadas del presidente ni de la entonces secretaria era “abiertamente racial”, así que también lo rechazó. Con el fallo firme, más de 300 mil haitianos quedan en riesgo de perder tanto su permiso de trabajo como la protección frente a la deportación que tenían desde hace más de una década.

Today, TPS protections for Haitians come to an end, putting them at risk for deportation from ICE.



That is why I filed a discharge petition for the American Dream and Promise Act, to extend protections for TPS holders from Haiti and 16 other countries. TPS holders should not… — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) July 27, 2026

¿A quién apunta primero el operativo?

Según los documentos citados por CBS, los arrestos se concentrarían en comunidades haitianas de Ohio, incluida Springfield, ciudad que ya había sido blanco de señalamientos falsos sobre migrantes durante la campaña presidencial de 2024, en donde se difundió que personas de esta nacionalidad “comían” animales domésticos como gatos. El plan contempla, de acuerdo con la misma fuente:

Arrestos dirigidos en comunidades específicas con alta población haitiana

Vuelos de deportación directos hacia Haití, país que enfrenta violencia de pandillas y una crisis institucional severa

Un arranque posible esta misma semana, aunque el alcance exacto todavía no está claro

Una negativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a discutir “operaciones en curso o futuras”

Quienes no tengan ya una orden previa de expulsión conservan, en principio, el derecho a presentarse ante un juez de migración antes de ser deportados.

¿Qué dice el gobierno sobre este plan?

En un comunicado enviado a CBS News, la dependencia calificó al TPS como un “programa de amnistía de facto” y sugirió que quienes están a punto de perder su estatus opten por salir del país por su cuenta: “es hora de cerrar; eso no significa que tengan que irse a casa, pero tampoco pueden quedarse aquí”, declaró la agencia, que además ofreció “un cheque de $2,600 y un vuelo gratis a casa” para quien acepte el retorno voluntario.

¿Por qué ICE había bajado el ritmo de estos operativos?

La agencia había reducido las redadas de gran escala después de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses durante un despliegue en Minneapolis en enero.

Pero el ritmo volvió a subir este verano, presionado por una meta interna de 2 mil arrestos diarios: en junio, los ingresos a custodia de ICE alcanzaron su nivel más alto del segundo gobierno de Trump.

Ese repunte llegó con más muertes bajo custodia o durante operativos, incluida la de un ciudadano mexicano en Houston y otra en Maine, casos que llevaron a la agencia a suspender temporalmente ciertas paradas de vehículos.

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