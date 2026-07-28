El golpe millonario que las redadas de ICE dejaron en los negocios latinos de Los Ángeles, según un estudio

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Se calcularon 3.16 millones de dólares en pérdidas de ingresos. Foto: AFP

Un estudio de la Universidad de California, en Los Ángeles, puso números al costo económico que dejaron las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el verano de 2025 en los negocios latinos del condado.

La investigación, elaborada por el Latino Policy and Politics Institute de la UCLA (LPPI) junto con la organización Inclusive Action for the City, cruzó datos de movilidad de clientes con encuestas y grupos de enfoque aplicados a 75 empresarios latinos de distintas zonas del condado.

Solo en las dos semanas posteriores a los operativos del ICE en nueve puntos del condado, los comercios cercanos perdieron 46 mil visitas de clientes y acumularon 3.16 millones de dólares en pérdidas de ingresos.

En tanto, ocho de los nueve corredores comerciales analizados registraron caída en el tráfico peatonal, y el desplome no se detuvo en la primera semana. Para los investigadores, ese patrón revela algo que ninguna cifra aislada explica por sí sola, y es por qué el miedo persistió en las calles mucho después de que los agentes se retiraran.

¿Cuánto perdieron los negocios latinos de Los Ángeles tras las redadas?

Según el reporte de LPPI, la vigilancia migratoria funcionó como un choque económico que golpeó a 989 negocios formales ubicados a menos de 800 metros de los nueve sitios donde el ICE realizó operativos documentados en junio de 2025.

Al cierre de la segunda semana, el tráfico peatonal había caído 3.23% dentro de los primeros 400 metros de esos puntos, y 1.63% en el anillo de entre 400 y 800 metros. Los propios investigadores advirtieron que la cifra real es probablemente mayor, porque el análisis solo cubrió nueve de los muchos operativos realizados ese verano en el condado.

De ahí que la institución calcule, a manera de referencia y no como una medición exacta, que un escenario similar replicado en todo el condado pudo representar hasta 52 millones de dólares en pérdidas en dos semanas y 114 millones de dólares en un mes de vigilancia sostenida.

¿Cómo han resentido los dueños de negocios las redadas de ICE en Los Ángeles?

Los propios dueños de negocio describieron el golpe con más detalle en las encuestas y grupos de enfoque. Entre los hallazgos más señalados por LPPI destacan los siguientes:

Todos los participantes reportaron menos clientes y menos ventas tras la ola de redadas.

El 59% dijo que sus ingresos cayeron más de la mitad , y otro 20% reportó bajas de entre 26% y 50%.

, y otro 20% reportó bajas de entre 26% y 50%. El 68% cerró temporalmente o redujo su horario de atención.

El 51% señaló que parte de su personal faltó a trabajar por miedo a la vigilancia migratoria.

El desgaste no se quedó en el momento de la redada. Casi un año después, 95% de los empresarios consultados seguía reportando estrés financiero constante, y 52% dijo que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos de operación del negocio. Otro 43% aseguró que apenas logra empatar cuentas, sin ganancias reales. Para sostenerse, varios dueños tomaron empleos adicionales, recortaron nómina, asumieron tareas que antes hacían sus empleados o de plano congelaron planes de crecimiento.

ICE has traumatized communities, snatching people—including children—off the streets, violating constitutional rights, and even fatally shooting citizens and noncitizens alike.



How many more heartbreaking stories or videos of families torn apart will it take to put an end to… pic.twitter.com/siwIBo0cmy — Senator Alex Padilla (@SenAlexPadilla) July 28, 2026

¿Cómo actuó el condado de Los Ángeles ante las redadas de ICE?

El condado de Los Ángeles intentó atender parte de ese daño con el Small Business Resiliency Fund, un programa de ayuda directa impulsado por la supervisora Hilda L. Solis y el supervisor Janice Hahn tras la ola de redadas de junio de 2025. El fondo, administrado por el Departamento de Oportunidad Económica del condado (DEO), ofreció entre 2 mil y 5 mil dólares por negocio para cubrir gastos de renta, nómina o inventario, aunque la ventana para solicitarlo cerró desde el 31 de octubre de 2025.

Según el comunicado de cierre del DEO, el fondo repartió en total 5.4 millones de dólares entre mil 327 negocios a lo largo de sus tres rondas de entrega, la última anunciada el 12 de mayo de 2026, la mayoría locales fijos y vendedores ambulantes del sector minorista y restaurantero.

¿Qué otro precio pagaron los comerciantes además del dinero?

De acuerdo con Amada Armenta, directora de LPPI y coautora del estudio, la vigilancia migratoria funcionó como un choque económico que se extendió mucho más allá de la disrupción inmediata de los operativos.

La especialista explicó que la pérdida de clientes golpeó a los negocios sin importar el estatus migratorio de sus dueños, y que un año después muchos siguen en una situación financiera vulnerable, con el miedo y la incertidumbre afectando también su salud.

El 76% de los participantes reportó un impacto emocional considerable, con episodios de ansiedad, depresión, insomnio e hipervigilancia que se prolongaron durante meses. Varios comerciantes describieron trastornos gastrointestinales, ataques de pánico y el agravamiento de enfermedades crónicas asociadas al estrés, algunos incluso comenzaron tratamientos médicos nuevos o terminaron hospitalizados.

En varios de los corredores comerciales estudiados, los comerciantes describieron calles vacías y persianas metálicas bajadas apenas se corría la voz de un operativo cercano.

Las consecuencias de las redadas de ICE en Los Ángeles

Para Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City, la oleada de vigilancia migratoria devastó tanto a las comunidades como a la economía local, con corredores comerciales que quedaron a medio vaciar mientras dueños de negocio y trabajadores enfrentaban las consecuencias.

Armenta remató el reporte con una idea central, la de que estos negocios funcionan como motores económicos de sus barrios, generan empleo, compran a proveedores locales y mantienen el dinero circulando en la comunidad. Cuando la vigilancia migratoria aleja a clientes y trabajadores, agregó, el daño no se queda en las cuentas del negocio, sino que alcanza la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras.

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