Permiso de trabajo en Estados Unidos: lo que nadie dice sobre el nuevo requisito que podría hacerte perder tu empleo

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Oficina del DHS. Foto: AFP

Cientos de inmigrantes hispanos podrían perder su empleo en Estados Unidos por un nuevo requisito laboral que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de proponer, de acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación estadounidenses.

La directriz fue publicada el 5 de junio de 2026 y el período para comentarios públicos estará abierto hasta el 4 de agosto de 2026. Te explicamos qué conlleva esta propuesta y qué debes hacer ahora para proteger tu empleo.

¿Qué es el documento de autorización de empleo (EAD)?

El documento de autorización de empleo, conocido como EAD (Employment Authorization Document), es el permiso de trabajo oficial que el gobierno de Estados Unidos otorga a inmigrantes que no son ciudadanos ni residentes permanentes.

Making this increase permanent will help prevent a lapse in employment authorization and/or EAD validity for eligible renewal EAD applicants. To learn more, visit: https://t.co/Ba1iJo4BDE — USCIS (@USCIS) December 10, 2024

¿Quiénes están en riesgo de perder su trabajo?

El nuevo requisito de DHS y USCIS afecta específicamente a inmigrantes con parole humanitario, acción diferida y órdenes finales de deportación bajo supervisión.

Los beneficiarios de parole humanitario son personas que recibieron protección temporal por razones humanitarias, como guerra, violencia o crisis en su país de origen.

Las personas con acción diferida (Deferred Action o Acción Diferida) tienen protección temporal contra la deportación otorgada por el gobierno. Incluye programas como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) para niños llegados sin documentos.

Los inmigrantes con órdenes finales de deportación bajo supervisión tienen un mandato de deportación pero están bajo supervisión del gobierno y se permite trabajar temporalmente con EAD.

Los seis cambios que propone DHS explicados

Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Foto: AFP.

DHS propone exigir a los inmigrantes que demuestren necesidad económica para trabajar. Sin esta demostración, USCIS podría rechazar el permiso automáticamente.

Esto significa que habrá que presentar contratos de trabajo, recibos de salario y documentos que muestran que la familia depende del ingreso.

El gobierno también podría dar mayor discreción a oficiales de USCIS para decidir quién obtiene o renueva su EAD. Esto aumenta el riesgo de rechazos arbitrarios sin justificación clara.

La propuesta exige más biometría y verificaciones de antecedentes, por lo tanto se necesitará proporcionar más datos biométricos como fotos, huellas dactilares y escaneo de iris, lo que haría el proceso más lento y costoso.

Los empleadores deberán usar el E-Verify, un sistema del gobierno que verifica si un empleado tiene permiso legal para trabajar en EE.UU. Si el empleador no usa la plataforma, el trabajador podría perder su trabajo inmediatamente.

Además, ciertas acusaciones criminales o antecedentes penales podrían bloquear automáticamente el EAD, incluso si el caso fue resuelto o no resultó en condenas.

La propuesta incluye terminación automática de algunos EAD sin proceso de renovación. Esto significa perder el trabajo sin aviso previo y sin oportunidad de defenderse.

¿Por qué DHS quiere estos cambios?

DHS argumenta que estos cambios son necesarios para proteger empleos estadounidenses, priorizando ciudadanos y residentes permanentes sobre inmigrantes temporales. También buscan fortalecer la seguridad pública reduciendo riesgos de inmigrantes con antecedentes criminales.

El gobierno quiere reducir incentivos para la inmigración irregular, disminuyendo la atracción de venir a Estados Unidos sin permiso para trabajar.

Aunque por ahora no es una ley, y sólo es una propuesta pública que aún requiere aprobación, en caso de aprobarse podría afectar a una población con más de 27 millones de trabajadores hispanos.

¿Qué medidas de prevención pueden tomar los inmigrantes ante la propuesta del DHS?

Si una persona tiene permiso de trabajo EAD, debe revisar el sitio de USCIS y confirmar que la tarjeta esté vigente hasta después de agosto de 2026. Si expira antes, hay que renovarla inmediatamente.

También puede ser útil preparar documentación de necesidad económica como contratos de trabajo actuales, recibos de salario últimos seis meses, declaración de dependencia económica y documentos de familia que dependen del ingreso.

Los afectados pueden consultar con un abogado especializado en inmigración que puede evaluar el caso y preparar estrategias para renovar el EAD.

Por ahora, la propuesta del DHS ha generado preocupación entre la comunidad hispana en Estados Unidos debido a que la noticia se ha difundido ampliamente en redes sociales en los últimos días. Mientras que algunos buscan información sobre sus opciones y las medidas preventivas para proteger su permiso de trabajo antes de que la propuesta pueda ser aprobada como regla final, otros esperan que este paquete de medidas finalmente sea descartado.

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