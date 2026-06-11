Carta de naturalización en 2026: cuánto tiempo toma el proceso, qué documentos necesitas y cómo prepararte para el examen de ciudadanía

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El proceso de naturalización tiene un tiempo aproximado de 8 meses. Foto: AFP

Convertirse en ciudadano estadounidense es uno de los procesos más importantes en la vida de miles de personas que han vivido o busquen residir en Estados Unidos. Sin embargo, y a comparación de otros periodos, 2026 presenta un panorama particular: los tiempos de procesamiento de naturalización se encuentran en su punto más bajo desde 2016.

Y es que desde octubre de 2025, el examen de ciudadanía es considerablemente más exigente. Lo anterior no ha evitado que las personas sigan realizando este proceso y se conviertan, a pesar de todo, en ciudadanos estadounidenses.

¿Quién puede solicitar la naturalización?

Para iniciar el proceso, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por el USCIS y confirmados por USA.gov. El primero y más fundamental es ser residente permanente legal, es decir, titular de una Green Card, durante al menos 5 años continuos antes de presentar la solicitud. Ese plazo se reduce a 3 años para quienes están casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense y han vivido con esa persona durante ese tiempo.

Además del tiempo de residencia, el USCIS exige que el solicitante tenga al menos 18 años al momento de presentar la solicitud, demuestre buena conducta moral durante el período de residencia requerido, y cuente con conocimientos básicos de inglés para leer, escribir y hablar el idioma. Los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo o veteranos con servicio honorable tienen condiciones especiales que pueden reducir o eliminar algunos de estos requisitos.

Un dato práctico que muchos desconocen es que el formato N-400, la solicitud oficial de naturalización, puede presentarse hasta 90 días antes de cumplir el período de residencia requerido. Eso permite que el USCIS comience a procesar el caso con anticipación y reduce el tiempo de espera una vez que se cumple el requisito.

Qué documentos se necesitan para presentar el N-400

La documentación requerida puede variar según la situación específica de cada solicitante, pero según el USCIS estos son los documentos que se solicitan de forma general:

Green Card vigente (ambos lados)

Declaraciones de impuestos federales de los últimos 3 a 5 años

Prueba de residencia continua en EE.UU. durante el período requerido

Identificación oficial con fotografía

Fotos tamaño pasaporte

Documentos de cualquier viaje fuera de EE.UU. que haya durado más de 6 meses durante el período de residencia

En caso de antecedentes penales, documentación de los registros judiciales correspondientes

Today, Chief J. Noe Diaz, Jr., was honored to speak at a Naturalization Ceremony for more than 1,400 new United States citizens. This is a major milestone and Chief Diaz wished each of our newest citizens continued success as they pledged allegiance to our great nation. pic.twitter.com/prjI9jqIVM — Houston Police (@houstonpolice) June 10, 2026

¿Cuánto cuesta y cuánto tarda el proceso en 2026?

Aunque el formulario N-400 es gratuito, el costo del proceso inicia con el arancel de presentación del formato, el cual es de 710 dólares si se presenta en línea y 760 dólares si se presenta en papel. A diferencia de años anteriores, la tarifa de biometría ya está incluida en ese monto, por lo que no hay cargos adicionales por huellas digitales o fotografías.

Quienes tienen ingresos familiares entre el 150% y el 400% del nivel federal de pobreza pueden calificar para una tarifa reducida de 380 dólares. Los militares con servicio honorable de al menos un año no pagan ningún arancel.

En cuanto a los tiempos, el promedio nacional en 2026 es de aproximadamente 8 meses desde la presentación hasta la ceremonia de juramento, según información de firmas especializadas en inmigración. Sin embargo, los tiempos varían considerablemente:

Oficinas con menor demanda: entre 5 y 6 meses

entre 5 y 6 meses Promedio nacional: alrededor de 8 meses

alrededor de 8 meses Ciudades de alta demanda (Los Ángeles, Miami, Nueva York): entre 10 y 12 meses

La entrevista con un oficial del USCIS generalmente se programa entre 5 y 8 meses después de la presentación del formulario, y la ceremonia de juramento puede ocurrir días o semanas después de que el caso es aprobado.

El examen de ciudadanía cambió: lo que todo solicitante debe saber

El 20 de octubre de 2025, el USCIS implementó un nuevo examen de civismo que reemplaza al que había estado vigente desde 2008. El cambio afecta directamente a quienes presentaron su N-400 a partir de esa fecha, y las diferencias son significativas.

Bajo el examen de 2008, los solicitantes estudiaban 100 preguntas posibles, respondían 10 durante la entrevista y debían acertar al menos 6. Bajo el nuevo examen de 2025, el banco de preguntas creció a 128, se responden 20 durante la entrevista y se debe acertar un mínimo de 12 para aprobar.

Quienes presentaron su N-400 antes del 20 de octubre de 2025 aún toman el examen de 2008. Quienes lo presentaron en esa fecha o después toman el de 2025. Sobre los materiales de estudio para ambos exámenes, estos están disponibles de forma gratuita en la sección “Study for the Test” del sitio oficial del USCIS en uscis.gov.

El examen también incluye una parte de inglés en la que el solicitante debe leer una oración en voz alta y escribir una oración al dictado. Algunas personas mayores de 50 años con más de 20 años de residencia permanente, o mayores de 55 con más de 15 años, pueden estar exentas de la parte en inglés del examen.

Los 10 pasos del proceso de naturalización

El USCIS describe el proceso de naturalización en 10 etapas oficiales que van desde la determinación de elegibilidad hasta la recepción del certificado:

Verificar que se cumplen los requisitos de elegibilidad Preparar el Formulario N-400 Presentar el N-400 con el pago correspondiente Asistir a la cita de biometría para huellas digitales y fotografía Completar la entrevista con un oficial del USCIS Presentar el examen de civismo e inglés durante la entrevista Recibir la decisión del USCIS sobre el caso Recibir la notificación de la ceremonia de juramento Asistir a la ceremonia y tomar el Juramento de Lealtad Recibir el Certificado de Naturalización

El estado del caso puede monitorearse en todo momento a través de la cuenta en línea del USCIS o verificando los tiempos de procesamiento por oficina en egov.uscis.gov/processing-times.

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