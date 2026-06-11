De qué trata “Berlín y la Dama del Armiño”, la serie hispana que lidera el top global de Netflix

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El actor español Pedro Alonso ha dado vida a “Berlín” durante 9 años. Foto: AFP

Tras el éxito mundial de “La Casa de Papel” (2017-2021) Netflix se enfocó en el personaje de “Berlín”. Este malvado y estratégico ladrón conquistó corazones con su peculiar forma de ser, razón por la que han lanzado su ‘spin-off’ en dos temporadas: “Las joyas de París” y ahora “Berlín y la Dama del Armiño”.

El primero de los ocho episodios se estrenó el pasado 15 de mayo, pero la receptividad de los fans ha permitido que siga entre los primeros lugares del top global de Netflix.

La miniserie española relata el “golpe maestro”, un robo, que Berlín pretende dar en Sevilla. Comienza con los protagonistas disfrutando de los 40 millones de euros en joyas que robaron en una casa de subastas en París. Sin embargo, la tranquilidad les dura muy poco.

¿De qué trata “Berlín y la Dama del Armiño”?

Berlín, interpretado por el actor español Pedro Alonso, reúne nuevamente a su banda para embarcarse en una nueva y arriesgada aventura. Aparentemente, solo busca robar la obra maestra del pintor Leonardo da Vinci, “La Dama de Armiño”, pero sus intenciones van mucho más allá: vengarse del Duque de Málaga y su esposa.

Ambos intentan chantajear a Berlín utilizando el poder de sus investiduras, pero el protagonista cobra venganza de ellos al exponer sus debilidades. La historia combina acción, traición y decisiones impulsivas.

Aunque logró ubicarse en los primeros lugares del top global de Netflix, “Berlín y la Dama del Armiño” no alcanzó los mismos estándares de audiencia que la primera temporada.

Según estadísticas de la plataforma de ‘streaming’, la serie ocupó el primer lugar en los días de su estreno, sumando más de seis millones de visualizaciones y 46 millones de horas de reproducción.

¿Quién era “Berlín” en “La Casa de Papel”?

Para los que no están familiarizados con la historia, la recomendación es que primero vean “La Casa de Papel”, al menos la primera temporada. De esta manera podrán conocer a Berlín, un personaje que despierta desagrado por sus métodos, pero también cariño, gracias a su temple, liderazgo y divertido sarcasmo.

Su nombre real es Andrés de Fonollosa, un ladrón de joyas a guante blanco y segundo al mando en los planes del “Profesor”. Berlín es un genio del robo profesional, educado, refinado, narcisista y leal al objetivo hasta la muerte.

Con la temporada “Berlín y la Dama del Armiño”, el actor Pedro Alonso se despide de “Berlín”, cerrando el ciclo de un personaje que durante 9 años se ganó el respeto y cariño de los fans.