¿Puedes cruzar a Estados Unidos con tortillas, queso, carne seca o tamales? Lo que dice CBP

GENERANDO AUDIO...

Tortillas, tamales y queso por la aduana de Estados Unidos. Imagen Leonardo.ai.

Empacar comida para el camino es casi una costumbre entre quienes cruzan la frontera. Muchos lo hacen para ahorrar dinero o llevar un pedazo de casa consigo. Sin embargo, no todo lo que cabe en una maleta puede entrar a Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recuerda que algunos alimentos están restringidos y no declararlos puede salir muy caro. Te hablaremos específicamente del caso de cruzar tortillas, tamales, carne seca o queso por la frontera.

Si planeas ingresar a Estados Unidos desde México o cualquier otro país, conviene conocer las reglas antes de llegar al puerto de entrada. CBP y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantienen controles para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar los cultivos y al ganado del país.

¿Qué se puede cruzar a Estados Unidos?

La respuesta depende del alimento. Aunque muchos productos parecen inofensivos, las normas distinguen entre alimentos procesados, productos de origen animal y mercancías agrícolas.

Estas son las principales reglas que aplican al equipaje de uso personal:

Tortillas: sí están permitidas. Al tratarse de un producto procesado de panadería, generalmente pueden ingresar sin inconvenientes.

sí están permitidas. Al tratarse de un producto procesado de panadería, generalmente pueden ingresar sin inconvenientes. Queso: depende del tipo. Los quesos duros y sólidos suelen ser admitidos. En cambio, el queso fresco o blando puede ser retenido si no está pasteurizado o correctamente envasado de forma comercial.

depende del tipo. Los suelen ser admitidos. En cambio, puede ser retenido si no está pasteurizado o correctamente envasado de forma comercial. Carne seca: no está permitida cuando proviene de México y está elaborada con res, cerdo o pollo. CBP explica que estas restricciones buscan evitar la propagación de enfermedades animales como la peste porcina africana o la fiebre aftosa.

cuando proviene de México y está elaborada con res, cerdo o pollo. CBP explica que estas restricciones buscan evitar la propagación de enfermedades animales como la peste porcina africana o la fiebre aftosa. Tamales: también dependen del relleno. Los tamales con carne de cerdo están prohibidos. Los elaborados con queso, frijoles o pollo cocido pueden ser admitidos si cumplen con los requisitos sanitarios y, preferentemente, cuentan con empaque comercial.

¿Qué pasa si no declaras alimentos al entrar a Estados Unidos?

Aquí es donde muchos viajeros cometen el error más costoso. Según CBP, todos los alimentos y productos agrícolas deben declararse, incluso si crees que están permitidos.

Si un especialista agrícola determina que un producto no puede ingresar, simplemente será confiscado o podrás abandonarlo voluntariamente en el puerto de entrada. En ese caso no recibirás una sanción, siempre que lo hayas declarado.

La situación cambia cuando el viajero intenta ocultar los alimentos. No declarar productos agrícolas prohibidos puede derivar en multas civiles de hasta 10 mil dólares, además del decomiso inmediato de los artículos.

¿Por qué CBP restringe algunos alimentos al cruzar la frontera?

A simple vista puede parecer una medida exagerada. Una pieza de fruta o un paquete de carne seca difícilmente parecen una amenaza. Sin embargo, USDA explica que ciertos productos pueden transportar insectos, bacterias o enfermedades capaces de afectar la agricultura y la industria ganadera estadounidense.

Un brote sanitario puede traducirse en pérdidas millonarias para los productores, menor producción de alimentos y precios más altos para los consumidores. Esa es la razón por la que CBP inspecciona frutas, verduras, carnes, semillas, plantas y otros productos agrícolas en todos los puertos de entrada.

¿Qué recomienda CBP antes de viajar con alimentos a Estados Unidos?

La recomendación más importante es sencilla: declara absolutamente toda la comida que lleves en tu equipaje, aunque pienses que está permitida.

También conviene revisar previamente las guías oficiales de CBP y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de USDA, ya que la admisibilidad de algunos alimentos cambia según el país de procedencia, el tipo de producto y los riesgos sanitarios detectados en cada región.

Al final, perder unos minutos revisando las reglas resulta mucho más conveniente que enfrentar una inspección complicada o una multa que puede alcanzar miles de dólares. Cruzar la frontera con comida no está prohibido. Hacerlo sin conocer las normas sí puede convertirse en un problema.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.