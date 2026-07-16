Consulado móvil de México llega a esta ciudad de California: pasaporte, matrícula y actas gratis del 27 al 30 de julio

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Todas las citas son totalmente gratuitas. Foto: AFP

El Consulado General de México en Fresno llevará su unidad móvil a Arvin, en el condado de Kern, del lunes 27 al jueves 30 de julio, según confirmó la propia oficina consular.

Durante esos cuatro días, los mexicanos que viven en esa zona del Valle Central podrán tramitar diversos documentos como pasaporte, matrícula consular, credencial del INE y actas del Registro Civil sin viajar hasta las oficinas de Fresno.

Todas las citas, que deben programarse antes de acudir a la unidad móvil, no tienen ningún costo

¿Qué trámites se pueden hacer en el Consulado sobre Ruedas en Arvin?

La jornada en Arvin forma parte del programa Consulado sobre Ruedas, con el que la representación mexicana en Fresno visita comunidades del Valle Central que están lejos de sus oficinas centrales. Según el propio consulado, entre los servicios disponibles están:

Pasaporte mexicano

Matrícula consular

Credencial para votar del INE

Actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción)

Orientación sobre doble nacionalidad para hijos nacidos en EE. UU., revisada directamente por el cónsul

Todos estos trámites —salvo la revisión de doble nacionalidad, que es sólo orientación— requieren que la persona se presente con la documentación completa y su cita previamente confirmada. No se atiende a nadie sin cita agendada.

Del 25 al 31 de julio será la Semana de Asesorías Legales Externas, junto con organizaciones, agencias de gobierno y firmas legales de abogados aliadas, en #TuConsulado brindaremos asesoría a las personas mexicanas en 🇺🇸en diversos ámbitos legales.⚖️

¡Participa!📲@SRE_mx pic.twitter.com/5GIP9QjpjR — Consulmex Fresno (@ConsulMexFresno) July 10, 2026

¿Cómo se agenda la cita para el consulado móvil en Arvin?

Las citas se pueden pedir de tres formas:

En línea a través de MiConsulado, para lo cual primero hay que crear una Llave MX —la identidad digital del Gobierno de México, un trámite gratuito que toma unos cinco minutos en llave.gob.mx

Por mensaje de WhatsApp al +1 (424) 309-0009

Llamando a ese mismo número por teléfono. El consulado remarcó que esa vía de WhatsApp es la que más usa la gente para conseguir espacio

Los espacios no se abren todos de golpe: cada miércoles, el consulado libera las citas para la jornada de la semana siguiente.

La sede exacta en Arvin será un plantel educativo comunitario de la ciudad; conviene confirmar la dirección precisa al momento de agendar la cita, ya que el consulado suele actualizar ese dato en sus redes sociales oficiales conforme se acerca la fecha.

El Consulado sobre Ruedas seguirá recorriendo el Valle Central en las próximas semanas, así que quienes no alcancen fecha en Arvin pueden esperar la siguiente jornada cerca de su comunidad.

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