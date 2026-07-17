La calidad del aire en NY/NJ: una guía para los 80 mil fans que irán al MetLife

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El humo llega hasta Nueva York y Nueva Jersey por el viento. Foto: AFP

El estadio de MetLife o estadio Nueva York/Nueva Jersey recibirá el domingo 19 de julio a más de 82 mil 500 aficionados para la final del Mundial entre España y Argentina, justo cuando Nueva Jersey y Nueva York todavía arrastran los efectos de una alerta de calidad del aire por humo de incendios en Canadá.

El silbatazo inicial está previsto para las 3:00 p.m. en East Rutherford, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional habla de temperaturas cercanas a los 85 grados Fahrenheit, con 20% de probabilidad de lluvia.

Lo que todavía no está claro es si el humo volverá a concentrarse justo para el arranque del partido. Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional declaró a Yahoo Sports/Times Union que la alerta vigente desde el miércoles cubría la zona alrededor del estadio, aunque todavía era demasiado pronto para proyectar cómo estaría el aire la tarde del domingo.

¿Qué tan mal ha estado el aire en Nueva York y Nueva Jersey esta semana?

El jueves, el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC) pronosticó que la región metropolitana llegaría a un AQI de 200, en la cima de la categoría “dañino”. La mañana del viernes, el monitor bajó a 175 puntos, de acuerdo con AirNow, la red de monitoreo de la EPA.

En Newark, la alcaldía reportó que el AQI llegó a 166 la mañana del miércoles, bajó a 157 hacia las 11 de la mañana y se proyectaba una caída a 125 para el día siguiente, de acuerdo con el comunicado oficial de la ciudad.

El alcalde Ras Baraka pidió a los residentes seguir las guías del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) mientras durara la alerta.

¿De dónde viene el humo y por qué llega hasta aquí?

Los incendios no son uno solo, sino un mosaico de cientos de focos activos, la mayoría concentrados en el noroeste de Ontario. Para mediados de julio ardían casi 850 incendios en todo Canadá, más de 180 de ellos dentro de esa provincia, según documentó la NASA con imágenes satelitales de su sensor VIIRS.

The best defense is a good offense!



Before you leave for an outdoor event, check the forecast at https://t.co/VyWINDk3xP. Hazardous weather can change your plans in an instant, so stay informed and be ready to pivot. pic.twitter.com/MVk4PKxm89 — National Weather Service (@NWS) July 17, 2026

El propio gobierno de Canadá reportó que la temporada acumula 3 mil 137 incendios y 1.9 millones de hectáreas quemadas desde enero, una cifra que, aunque alta, todavía está por debajo de los años más extremos: 2023 y 2025.

El detonante detrás de este repunte es una combinación de temperaturas más altas de lo normal y condiciones de sequía, de acuerdo con el propio gobierno federal canadiense, que anticipa que el peligro de incendios seguirá elevado en el norte de Ontario y Quebec durante julio y agosto. El humo llega hasta Nueva York y Nueva Jersey porque los vientos lo empujan hacia el sureste, sobre el sur de Ontario, Quebec y el medio oeste y noreste de Estados Unidos, la misma ruta que ya había dejado a Toronto con aire “dañino” días antes de que la nube cruzara la frontera.

¿Qué debe saber un aficionado que va camino al estadio?

FIFA ya tomó una medida que aplica para todos los partidos del torneo y la final de la Copa del Mundo 2026, sin importar el clima ni la sede. Cada equipo tendrá una pausa de hidratación obligatoria de 3 minutos alrededor del minuto 22 de cada tiempo, una regla que se implementó después de que el calor afectara la Copa Mundial de Clubes el verano pasado. Para quienes asistirán, hay varias recomendaciones prácticas que conviene tener resueltas antes de salir de casa:

Revisar el AQI del día en AirNow antes de salir, porque las condiciones pueden cambiar entre la mañana y la tarde.

Llevar un cubrebocas KN95 o N95 si el nivel llega a naranja o rojo, ya que los cubrebocas de tela no filtran partículas finas.

Programar el transporte con tiempo extra: el tren de NJ Transit desde Penn Station, con transbordo en Secaucus, cuesta 98 dólares el viaje redondo, según confirmó la propia NJ Transit.

Hidratarse antes de llegar y evitar actividad física intensa fuera del estadio si el aire está en niveles altos.

¿Qué pasa si me siento mal durante el partido?

El estadio cuenta con personal médico y servicios de emergencia coordinados entre FIFA y el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) para todos los partidos del torneo, según el propio plan de salud y atención médica de la dependencia estatal.

Si aparecen síntomas como tos persistente, opresión en el pecho o dificultad para respirar, la recomendación de las autoridades de salud de Nueva York es la misma que para cualquier día de alerta: buscar personal médico del estadio de inmediato y no esperar a que el malestar pase solo.

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