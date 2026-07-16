Denuncian que agentes de ICE se disfrazan de trabajadores para realizar detenciones

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Agentes del ICE se disfrazan para hacer detenciones. Foto Leonardo.ai.

Las denuncias sobre la nueva táctica de ICE para detener migrantes -agentes se disfrazan como albañiles, electricistas o repartidores– han encendido las alarmas entre comunidades latinas de California, Oregon y otros estados. Organizaciones civiles aseguran que estos operativos buscan sorprender a los residentes cuando salen de sus viviendas, una práctica que, advierten, está alimentando el miedo y la desconfianza.

¿Cómo funciona la nueva táctica que denuncian del ICE?

Quienes viven en barrios con una fuerte presencia de inmigrantes conocen bien esa sensación de mirar por la ventana antes de abrir la puerta. Ahora, según activistas, esa incertidumbre ha dado un paso más.

En Los Ángeles, durante junio de 2026, organizaciones comunitarias como ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) denunciaron que agentes federales utilizaron chalecos naranjas y aparentaron ser trabajadores municipales para acercarse a viviendas.

De acuerdo con Univision, los oficiales informaban a los residentes sobre supuestos trabajos de mantenimiento en la calle y les pedían mover sus vehículos. Cuando una de las personas salió de su propiedad para colaborar, fue detenida de inmediato.

Los defensores de los derechos de los migrantes consideran que este tipo de operativos busca reducir la posibilidad de que las personas sospechen que se trata de agentes migratorios.

¿Dónde se han reportado agentes de ICE disfrazados de trabajadores?

California no es el único escenario.

En enero de 2026, OPB informó que tres personas fueron arrestadas en Gresham, Oregon, después de que agentes federales se hicieran pasar por empleados de servicios públicos para acercarse a los domicilios.

El episodio provocó incluso la reacción de empresas de servicios como NW Natural y Portland General Electric, que difundieron recomendaciones para ayudar a los clientes a distinguir a sus trabajadores reales. Ambas compañías recordaron que sus empleados siempre portan identificaciones visibles, uniformes oficiales y jamás exigen acceso inmediato a una vivienda.

La advertencia no fue casual. Cuando una comunidad deja de confiar en quien toca su puerta, el problema deja de ser únicamente migratorio.

¿También se hacen pasar por repartidores, albañiles o electricistas?

Eso sostienen diversos colectivos.

Según MPR News, durante febrero de 2026 se documentaron denuncias de operativos en los que oficiales se presentaban como repartidores, trabajadores de la construcción e incluso activistas anti-ICE.

La directora de defensa de inmigrantes de la ACLU, Naureen Shah, cuestionó con dureza estas estrategias. Afirmó que si las familias comienzan a pensar que el electricista o el trabajador que espera afuera de su casa podría ser un agente migratorio, la confianza pública termina deteriorándose. Para la organización, ese ambiente de sospecha afecta tanto a inmigrantes como a trabajadores que simplemente realizan su labor cotidiana.

¿Es una estrategia nueva del ICE?

En realidad, no del todo. Existen antecedentes desde 2025.

Según Connecticut Public, en Danbury un residente grabó a un agente que llevaba chaleco reflejante, casco naranja y mascarilla, con apariencia de trabajador de construcción. Posteriormente, el propio ICE confirmó que el oficial realizaba labores de vigilancia en la zona.

Meses antes, en agosto de ese mismo año, Bangor Daily News reportó la llamada Operación Caballo de Troya en un Home Depot de Los Ángeles. En aquella ocasión, agentes migratorios descendieron de un camión alquilado de Penske para detener a jornaleros indocumentados. La empresa aclaró después que desconocía que uno de sus vehículos sería utilizado en un operativo migratorio.

La secuencia de estos casos lleva a organizaciones civiles a afirmar que los disfraces, vehículos sin identificación y estrategias encubiertas forman parte de un patrón cada vez más frecuente.

Mientras las autoridades mantienen que sus operativos buscan localizar a personas sujetas a procedimientos migratorios, activistas advierten que la nueva táctica del ICE para detener migrantes: agentes se disfrazan como albañiles, electricistas o repartidores está cambiando la relación entre las comunidades y quienes, hasta hace poco, representaban simplemente a un trabajador que llegaba a prestar un servicio.

Ese quizá sea el efecto más profundo de estas denuncias: instalar la duda incluso antes de abrir la puerta.

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