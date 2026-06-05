¡Confirmado! Shakira cantará “Dai Dai” en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

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Shakira también se presentará en la final del Mundial 2026 Foto: AFP

Shakira y Burna Boy se unirán a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La FIFA confirmó la participación de la cantante colombiana y del compositor nigeriano para el evento previo al encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica.

“¡Shakira y Burna Boy formarán parte de un elenco de estrellas que se presentará en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA en la Ciudad de México!”, señaló el organismo en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Ambos artistas interpretarán “Dai Dai” por primera vez, canción oficial del Mundial 2026, creada en apoyo al Fondo Mundial de Educación para la Ciudadanía de la FIFA.

El sencillo fue presentado hace algunas semanas y en su video oficial aparecen distintas figuras del futbol internacional, como Kylian Mbappé y Lionel Messi, entre otros.

¿A qué hora iniciará la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración en el Estadio de la Ciudad de México comenzará a las 11:30 horas, 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

Como se anunció previamente, el espectáculo contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, quienes darán vida al sonido del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Se dio a conocer que el otrora Estadio Azteca abrirá sus puertas desde las 09:00 horas, mientras que se espera que a las 11:00 horas todos los asistentes estén en sus lugares. Los horarios serían los siguientes:

09:00 horas, apertura de puertas del Estadio

11:00 horas, todos los aficionados en sus lugares

11:30 horas, inicio de la ceremonia de inauguración

12:05 horas, cierre de la ceremonia de inauguración

12:10 horas, inicio del calentamiento de los equipos

13:00 horas, arranque el partido México vs Sudáfrica

Además de presentarse en la ceremonia de inauguración, Shakira también será una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.

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