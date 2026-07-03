En Illinois desapareció el impuesto estatal al súper en 2026: cuánto ahorra una familia latina y qué ciudades aún lo cobran

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El ahorro equivale al 1% de todo lo que gastan en el supermercado. Foto: AFP

Illinois eliminó el 1 de enero de 2026 el impuesto estatal del 1% sobre los comestibles, una medida que el gobernador JB Pritzker había firmado en 2024 con el argumento de reducir la carga fiscal de los residentes.

Para quienes viven en municipios sin tasa local, el ahorro equivale al 1% de todo lo que gastan en el supermercado — por compra parece poco, pero en un año de gastos acumulados en la canasta básica tiene peso real para familias con presupuestos ajustados. Lo que el cambio no garantiza es que ese beneficio llegue a todos por igual.

Según WTTW News, la ley que eliminó el impuesto estatal también permitió a los municipios establecer su propia tasa local del 1% mediante ordenanza, sin someterla a referéndum. Más de la mitad del estado estableció su propio impuesto local antes de que el cambio entrara en vigor.

¿En qué partes de Illinois se sigue pagando el impuesto?

La Liga Municipal de Illinois contabilizó 656 municipios que aprobaron su propia tasa local, comunidades que albergan a 7.2 millones de personas — el 56.5% de la población del estado. Tres condados también lo aplican a nivel regional: Washington, Wabash y Moultrie. Para saber si el municipio donde se vive está en esa lista, hay formas concretas de verificarlo:

Revisar el ticket del supermercado — si aparece un impuesto sobre los comestibles, el municipio estableció su propia tasa local.

— si aparece un impuesto sobre los comestibles, el municipio estableció su propia tasa local. Consultar el sitio de la Liga Municipal de Illinois (iml.org/grocerytax), que mantiene actualizado el registro de municipios con impuesto local vigente.

(iml.org/grocerytax), que mantiene actualizado el registro de municipios con impuesto local vigente. Preguntar directamente al municipio o al condado si hay duda sobre qué tasa aplica en el área.

Más de la mitad del estado estableció su propio impuesto local. Foto: Cuartoscuro

El diseño de la ley anterior explica por qué casi la mitad del estado mantiene el cobro. El 1% estatal no iba al fondo general del gobierno de Illinois sino directamente a los municipios, que dependían de ese ingreso para operar. Cuando el estado renunció a cobrar, la ley les abrió la puerta a reemplazarlo con una ordenanza local sin consultar a los votantes.

¿Quiénes sí se benefician del cambio?

Los residentes que verán la diferencia en el recibo son quienes viven en municipios que decidieron no establecer una tasa propia — la porción de la población que no pertenece al 56.5% donde el impuesto local ya existe. Para ellos, el descuento ya se aplica desde el 1 de enero. Para los demás, el precio de la canasta básica sigue igual que en 2025.

El cambio de fondo es más administrativo que fiscal: antes el estado recaudaba el 1% y lo transfería a los municipios; ahora son los municipios los que deciden si lo cobran directamente.

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