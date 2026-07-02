Venezolanos comienzan una campaña de firmas para reactivar el TPS: cómo participar 

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Foto: AFP

Los llamados para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos continúan creciendo tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio. Ahora, organizaciones y activistas lanzaron una campaña nacional de recolección de firmas con el objetivo de respaldar la redesignación del programa y pedir al gobierno de Donald Trump que otorgue nuevamente esta protección migratoria.

La iniciativa es impulsada por la asociación Venezolano-Estadounidenses y Aliados en Estados Unidos y se desarrolla a través de la plataforma Action Network; forma parte de la movilización impulsada por organizaciones venezolanas que sostienen que la emergencia humanitaria agravó las condiciones del país y dificulta el retorno seguro de quienes viven en Estados Unidos.

Hasta ahora, la campaña ya acumula 72 mil firmas y la meta final es recopilar 100 mil firmas.

Foto: Captura de pantalla

¿Quién puede participar en la campaña?

Los organizadores explican que la campaña está abierta a todas las personas que se encuentren dentro de Estados Unidos.

Cualquier individuo puede participar independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Además de invitar a la comunidad venezolana, los promotores piden compartir la iniciativa con:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes

Familiares, vecinos y compañeros de trabajo para ampliar el respaldo ciudadano

¿Cómo firmar la petición?

Para participar sólo es necesario ingresar al formulario habilitado en Action Network y completar la información solicitada, entre ella:

Nombre y apellido

Correo electrónico

Dirección y código postal en Estados Unidos

Una vez enviados los datos, la firma queda registrada como apoyo a la campaña nacional que busca la redesignación del TPS para Venezuela.

La petición puede consultarse en la plataforma de Action Network: https://actionnetwork.org/letters/a-vote-of-conscience-stand-with-venezuelan-families

¿Qué busca esta campaña?

Los impulsores de la petición solicitan que la administración estadounidense vuelva a designar a Venezuela para el TPS, argumentando que los terremotos agravaron una crisis humanitaria que ya existía.

También sostienen que el país enfrenta serias dificultades para recibir a personas deportadas y que la legislación estadounidense contempla los desastres naturales como una de las razones por las que puede concederse esta protección migratoria.

La campaña se suma a las solicitudes realizadas en los últimos días por abogados, organizaciones venezolanas y líderes comunitarios, quienes han pedido al Gobierno federal que considere una nueva designación del TPS tras la emergencia.

The devastation in Venezuela is staggering.



Today, I urged the President to immediately redesignate Temporary Protected Status for Venezuela.



TPS was created for moments like this. Venezuelans cannot safely return home, and they cannot afford to wait.@HispanicCaucus… pic.twitter.com/1gXoFs17ht — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) June 30, 2026

¿Qué es el TPS?

El beneficio migratorio permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando su nación atraviesa conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un regreso seguro.

Actualmente, la redesignación del TPS para Venezuela no ha sido anunciada por el Gobierno estadounidense. Por ello, los organizadores esperan que esta campaña de firmas sirva para aumentar el respaldo ciudadano a la petición y mantener el tema en la agenda de las autoridades federales.

¿Qué ocurrió con el TPS para los venezolanos?

La situación cambió con el inicio de la administración de Donald Trump.

El TPS para los venezolanos quedó sin efecto en noviembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump anunció el fin de estas protecciones. Posteriormente, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al Gobierno avanzar en la terminación del programa para determinados grupos de beneficiarios.

Como consecuencia, organizaciones de apoyo a migrantes estiman que cerca de 600 mil venezolanos resultaron afectados, de acuerdo con una cifra recopilada por El País, por lo que quedaron expuestos a procedimientos migratorios y a la deportación.

Aunque el proceso continúa desarrollándose en distintos tribunales, y algunos congresistas republicanos han expresado su apoyo a la iniciativa, todavía existen litigios pendientes, por lo que la incertidumbre jurídica permanece para miles de familias venezolanas.

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