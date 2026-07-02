Desde 2027, podrías recibir mil dólares para los estudios de tu hijo en Nueva York

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Alcalde Mamdani anunció el nuevo beneficio. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Los alumnos de preescolar que estudian en las escuelas de Nueva York recibirán a partir de 2027 un depósito automático de mil dólares para sus futuros gastos universitarios.

Anteriormente, la cifra era de 100 dólares, pero el alcalde Zohran Mamdani y el Ayuntamiento anunciaron el nuevo monto tras la aprobación de un acuerdo presupuestario para el Año Fiscal 2027 de la Gran Manzana, según información de prensa del NY City Council.

Dentro del presupuesto se acordó la ampliación de 53 millones de dólares para NYC Kids Rise, un programa de becas y ahorro lanzado hace 10 años, diseñado para la formación universitaria.

Si tu hijo todavía no está matriculado en una institución educativa, recuerda que el sistema escolar público está obligado a aceptar a todos los menores sin importar el estatus migratorio de los padres.

La inscripción para Kindergarten en el sistema público de la ciudad de Nueva York ya cerró en enero de 2026. Es necesario estar atento para hacer las aplicaciones a comienzos de diciembre del año anterior para inscribir a niños y niñas en el ciclo lectivo que comienza el subsiguiente septiembre.

¿Cómo aplicar a los mil dólares para los estudios de un hijo en Nueva York?

Para obtener el beneficio de los mil dólares a partir de 2027, es fundamental que actives tu cuenta en el programa. Se hace online, llenando un formulario en la página de NY Kids Rise.

Los padres de estudiantes que acaban de ingresar en el sistema de escuelas públicas de Nueva York generalmente pueden activar la cuenta de su hijo en NYC Kids RISE a partir de enero del año escolar en que ingresan. Los estudiantes participantes pueden activar su cuenta en cualquier momento desde kínder hasta el último día de octavo grado.

Tanto la escuela como NYC Kids RISE notificarán a la familia cuando la cuenta esté lista.

Los datos que solicita el proceso son: código postal de la vivienda donde reside el niño, fecha de nacimiento y número de identificación del estudiante, que es de nueve dígitos.

Seguidamente, creas tu usuario con tu nombre, correo electrónico y contraseña, luego de aceptar los Términos de Uso. Según el sitio web, completar el registro ya te otorga los primeros 25 dólares para los futuros estudios universitarios de tu hijo.

La plataforma de NYC Kids Rise también aclara: “No necesita proporcionar un Número de Seguro Social (SSN), Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN), cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito”.

Si tienes alguna pregunta, puedes llamar al número 833-543-7473 o enviar un mensaje al correo electrónico info@nyckidsrise.org.

“Por encima de todo, este presupuesto ofrece una hoja de ruta para los años venideros”, dijo Mamdani, quien, focalizado como está en ofrecer recursos gratuitos a familias con niños y niñas en edad escolar que vivan en la Gran Manzana, recientemente también lanzó una plataforma para buscar eventos gratuitos o de bajo costo durante el verano.

En el anuncio también estuvo la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, quien definió la aprobación de los mil dólares como “una de las maneras más efectivas de abordar la desigualdad de ingresos”.

Aunque la iniciativa inicial era de tres mil dólares, el monto no se incluyó en el acuerdo presupuestario final. Aun así, Menin afirmó que es el programa de ahorro universitario universal más grande del país.

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