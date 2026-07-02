Licencia de conducir en Florida con estatus migratorio: qué son las letras ‘NC’ y a quién le aplican

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Las letras “NC” son una abreviatura de “No Citizen”. Foto: AFP

El gobernador Ron DeSantis firmó en abril de 2026 la Ley HB 991, y a partir de 2027 esa norma obligará a que las licencias de conducir y las identificaciones de Florida muestren si su titular es ciudadano estadounidense.

Quien no lo sea, aunque tenga residencia legal, verá impresas en el frente de su tarjeta las letras “NC”, abreviatura de “not a citizen” o no ciudadano. La medida no exige cambiar el documento de inmediato: las licencias vigentes conservan su validez hasta que llegue el momento de renovarlas.

Detrás de esa sigla hay una discusión que ya llegó a los tribunales federales, y una oficina de licencias en Miami-Dade que se prepara para aplicarla pese a que la ley enfrenta dos demandas.

¿Qué significa las letras “NC” y quién la llevará en su licencia?

Bajo los términos de la ley, toda persona que no sea ciudadana estadounidense recibirá la designación “NC” de forma visible en el anverso de su licencia o identificación, incluso si cuenta con residencia permanente y tarjeta verde, según reportó Telemundo 51.

La vigencia del documento sí distingue entre categorías migratorias. Quienes tienen visas temporales, ya sea de trabajo o de estudio, solo podrán obtener una licencia con vigencia máxima de 1 año, mientras que esa restricción no aplica a los residentes permanentes con tarjeta verde.

El proyecto de ley trae, además, otras disposiciones que ya están documentadas:

Indicador de estatus migratorio: la licencia mostrará si el titular es ciudadano o lleva la marca “NC”.

Permiso temporal: los solicitantes no ciudadanos recibirán un permiso de papel válido por 60 días mientras se verifica su estatus.

Vigencia limitada: las visas temporales de trabajo o estudio solo permiten licencias con validez de 1 año.

Licencias de otros estados: Florida no reconocerá como válidas las licencias emitidas a indocumentados en otros estados, como ya ocurre hoy con las licencias para indocumentados que sí ofrecen otros 19 estados y Washington D.C.

🇺🇸 Florida will print citizenship status directly on new driver's licenses, starting July 1st.



New cards and renewals will clearly show if the holder is a U.S. citizen or has another legal status ("NC" for non-citizen).



Current license holders get the update automatically at… pic.twitter.com/xcsEYMhDOx — NewsForce (@Newsforce) June 7, 2026

¿Cuándo entra en vigor la ley y qué pasa con las licencias actuales?

La mayoría de las disposiciones de la HB 991 relacionadas con ciudadanía estadounidense entran en vigor el 1 de enero de 2027, según el texto oficial de la Legislatura de Florida. La sección que obliga a que las licencias e identificaciones de los ciudadanos estadounidenses incluyan esa leyenda, sin embargo, tiene una fecha límite distinta: el 1 de julio de 2027, según Disability Rights Florida, organización legal que representa a personas con discapacidad en el estado.

Quien ya tenga su licencia o identificación no está obligado a reemplazarla de inmediato, porque la tarjeta actual sigue siendo válida hasta que expire, y la nueva leyenda se añadirá solo cuando la persona tramite una identificación nueva, la renueve o la reemplace.

¿Qué dice la oficina de licencias de Miami-Dade sobre el cambio?

“Esto es algo que viene del estado, porque nosotros no hacemos la ley”, explicó el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien supervisa las oficinas de licencias del condado, en entrevista con CBS News Miami. “Lo que esta ley va a hacer es poner en tu tarjeta física una designación que dice que eres ciudadano de Estados Unidos”, agregó el funcionario, y señaló que la etiqueta funciona como una capa adicional de identificación.

En un comunicado publicado en abril, Fernández calificó la medida como un paso hacia mayor transparencia y responsabilidad en los registros gubernamentales, y adelantó que su oficina evalúa cómo aplicar los cambios a nivel local sin afectar el servicio a los residentes, de acuerdo con el comunicado oficial del condado.

¿Por qué la ley genera rechazo entre inmigrantes y organizaciones civiles?

“No sé si debería figurar en la licencia. No creo que uno tenga que decir que no es ciudadano”, dijo Nicholas Díaz, residente de Miami, a CBS News Miami. La venezolana Laura Rosa Rodríguez planteó una inquietud parecida sobre las paradas de tránsito. “¿Qué pasa si un policía me detiene y ve que no soy ciudadana? Eso podría cambiar la forma en que me tratan. Es preocupante”, declaró a ese mismo medio.

La abogada de inmigración Ana Mendieta fue más allá y calificó la etiqueta como “una marca de discriminación; una marca que dice que eres diferente al resto de las personas”, según recogió Telemundo 51. Defensores de derechos civiles advierten, además, que la visibilidad del estatus podría derivar en interrogatorios adicionales durante paradas de tránsito rutinarias, incluso contra quienes tienen documentos legales en regla, entre ellos beneficiarios de un Estatus de Protección Temporal vigente.

La norma ya enfrenta dos demandas federales que alegan violaciones a la Primera y la Decimocuarta Enmienda, según confirmó CBS News Miami. Entre los firmantes están la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Common Cause, Florida Rising, la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Federación Hispana y UnidosUS. El senador estatal demócrata Shevrin Jones votó en contra de la medida y la calificó de innecesaria, al recordar que el estado ya había retirado las identificaciones estudiantiles de la lista de documentos válidos para votar por no acreditar la ciudadanía.

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