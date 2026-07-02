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Los arrestos pasaron de mil en un día a más 2 mil en el mismo tiempo. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 10 mil personas en los últimos cinco días, según documentos internos obtenidos por The New York Times y entrevistas con funcionarios federales.

El ritmo de arrestos diarios prácticamente se duplicó, pues pasó de alrededor de mil detenciones al día a comienzos de este año a cerca de 2 mil ahora. El sábado, la cifra llegó a un pico de más de 2 mil 400 personas detenidas en un solo día, de acuerdo con el mismo reporte.

La orden de elevar los arrestos salió directamente de la Casa Blanca, según tres funcionarios con conocimiento de las conversaciones internas citados por el diario neoyorquino. Uno de ellos advirtió que no está claro cuánto tiempo podrá sostenerse ese ritmo, aunque la meta interna ya quedó fijada. Lo que todavía no se sabe con certeza es hasta dónde piensa llegar la agencia antes de que ese objetivo se vuelva insostenible.

¿Por qué ICE duplicó su ritmo de detenciones esta semana?

Agentes de mayor jerarquía dentro de ICE ordenaron a sus responsables regionales concentrar más esfuerzos en la captura de inmigrantes marcados para deportación, de acuerdo con los documentos revisados por el diario.

Las detenciones se han realizado durante citas de control migratorio, paradas de tránsito y operativos en la vía pública. Tres funcionarios detallaron que la meta diaria de 2 mil arrestos ya se considera el nuevo estándar de la agencia.

“Nuestro mensaje es claro: si entras ilegalmente a nuestro país, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”, declaró Lauren Bis, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado citado por el NYT.

Agentes de ICE pueden prolongar una detención en una parada de tráfico. Foto: AFP

El aumento no ocurre en el vacío. Documentos y entrevistas citados apuntan a varios factores que confluyeron esta semana:

La Casa Blanca pidió expresamente elevar el número de arrestos, según tres funcionarios

ICE recibió instrucciones de que sus oficiales trabajaran los siete días de la semana y dedicaran el 80% de su personal a operativos de arresto, según dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato

La agencia contrató miles de nuevos oficiales y recibió un presupuesto adicional de miles de millones de dólares

El año pasado, Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, fijó una meta de 3 mil arrestos diarios que la agencia nunca alcanzó

¿Cómo cambió la estrategia de ICE frente a operativos anteriores?

A diferencia de los operativos de gran despliegue en Chicago o Los Ángeles, anunciados con antelación el año pasado, esta ofensiva se ha desarrollado con un perfil más bajo. El cambio de estrategia llegó después de que un operativo de un mes en Minnesota terminara con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, un episodio que llevó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a prometer una campaña de aplicación de la ley “más silenciosa”.

La población bajo custodia de ICE también creció de forma notable esta semana: casi 4 mil personas más en pocos días, hasta superar las 63 mil hacia el martes, según los documentos internos revisados por el diario.

Marcos Charles, jefe de la división de deportaciones de ICE, envió un correo interno a su personal esta semana en el que celebró los resultados. “Quiero agradecerles personalmente por su extraordinario esfuerzo este fin de semana”, escribió Charles, según una copia del mensaje citada por el NYT. “Gracias a su dedicación, profesionalismo y compromiso inquebrantable con nuestra misión, las operaciones de aplicación y remoción lograron resultados operativos notables“, agregó.

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