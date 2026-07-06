¿Viajas este verano? Las playas de Estados Unidos con restricciones por contaminación del agua

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Playas contaminadas en Estados Unidos. Foto: inteligencia artificial Leonardo.ai.

El verano apenas comienza y miles de familias que planeaban pasar un día junto al mar o en un lago se han encontrado con una escena poco alentadora: banderas de advertencia, playas cerradas y prohibiciones para entrar al agua. Aunque las playas permanecen abiertas para actividades en la arena, el aviso advierte que la contaminación del agua, a menudo causada por fuertes lluvias, puede provocar infecciones gastrointestinales o cutáneas, según el Departamento de Salud de Nueva York.

Durante los últimos días, autoridades sanitarias de distintos estados de Estados Unidos mantienen cierres y avisos preventivos debido a niveles elevados de bacterias fecales, presencia de E.coli, enterococos y, en algunos casos, floraciones de algas tóxicas.

La situación afecta desde la Costa Este hasta el noroeste del país. Lejos de ser una medida exagerada, los cierres buscan evitar que bañistas y mascotas entren en contacto con agua que podría provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, ojos, oídos y problemas respiratorios.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sostiene que estos protocolos forman parte del sistema nacional de vigilancia de la calidad del agua y se activan cuando los análisis rebasan los límites considerados seguros.

¿Qué estados tienen playas cerradas por bacterias fecales en julio de 2026?

La lista cambia prácticamente todos los días porque depende de los resultados de los monitoreos estatales. Sin embargo, los estados con más restricciones en julio son:

El caso más grave está en Massachusetts. Una tubería principal de alcantarillado de 42 pulgadas se rompió en la ciudad de Haverhill, y desde entonces millones de galones de aguas residuales sin tratar han fluido directamente al río Merrimack — más de 32 millones de galones en solo unos días. El derrame cerró playas en toda la costa norte, incluyendo Plum Island, Ipswich, Essex, Salisbury y Newburyport. La buena noticia es que las autoridades ya detuvieron la descarga instalando una tubería temporal de derivación, y la mayoría de esas playas ya reabrieron para nadar tras confirmar que los niveles de bacteria volvieron a la normalidad.

Una tubería principal de alcantarillado de 42 pulgadas se rompió en la ciudad de Haverhill, y desde entonces millones de galones de aguas residuales sin tratar han fluido directamente al río Merrimack — más de 32 millones de galones en solo unos días. El derrame cerró playas en toda la costa norte, incluyendo Plum Island, Ipswich, Essex, Salisbury y Newburyport. La buena noticia es que las autoridades ya detuvieron la descarga instalando una tubería temporal de derivación, y la mayoría de esas playas ya reabrieron para nadar tras confirmar que los niveles de bacteria volvieron a la normalidad. Nueva York , donde varias playas de los distritos de Bronx, Queens y Brooklyn , además de zonas del Long Island Sound, recibieron advertencias tras detectarse concentraciones elevadas de enterococos superiores a los estándares estatales.

, donde varias playas de los distritos de , además de zonas del Long Island Sound, recibieron advertencias tras detectarse concentraciones elevadas de enterococos superiores a los estándares estatales. Nueva Jersey , que mantiene avisos para playas y zonas recreativas, especialmente en los condados de Ocean y Cape May, luego de que los análisis detectaran bacterias fecales por encima de los límites permitidos.

, que mantiene avisos para playas y zonas recreativas, especialmente en los condados de Ocean y Cape May, luego de que los análisis detectaran bacterias fecales por encima de los límites permitidos. Iowa , donde el Departamento de Recursos Naturales recomendó no nadar en varios lagos y playas por niveles elevados de Escherichia coli (E.coli) .

, donde el Departamento de Recursos Naturales recomendó no nadar en varios lagos y playas por niveles elevados de . Washington, con cierres y advertencias en distintas áreas recreativas por contaminación bacteriana y problemas persistentes en algunos cuerpos de agua.

Además, diversos departamentos de salud locales mantienen restricciones temporales en zonas de California, Illinois, Michigan, Wisconsin y Florida, donde también se han detectado problemas relacionados con bacterias o floraciones de algas nocivas durante el inicio de la temporada de verano.

¿Por qué aparecen bacterias fecales y algas tóxicas en las playas de Estados Unidos?

Es fácil pensar que el problema se debe únicamente al alcantarillado, pero la realidad es bastante más compleja.

La EPA explica que la contaminación suele originarse por una combinación de factores:

Escorrentía provocada por lluvias intensas.

Desbordamientos de sistemas de alcantarillado.

Infraestructura sanitaria envejecida.

Fallas en fosas sépticas.

Desechos de mascotas y fauna silvestre.

Cuando estas aguas llegan a playas, lagos o bahías, los laboratorios buscan microorganismos como enterococos y E.coli. Estas bacterias funcionan como indicadores de contaminación fecal. No siempre son las responsables directas de una enfermedad, pero sí alertan sobre la posible presencia de otros patógenos peligrosos.

Las altas temperaturas del verano también favorecen la proliferación de cianobacterias, conocidas popularmente como algas verdeazules, capaces de producir toxinas que afectan tanto a personas como a animales.

¿Qué riesgos existen si una persona entra al agua contaminada?

La advertencia no debe tomarse a la ligera.

Según la EPA, nadar o simplemente permanecer en agua con altos niveles de contaminación puede provocar:

Diarrea y vómito.

Infecciones en ojos, nariz, garganta y oídos.

Erupciones e infecciones cutáneas.

Problemas respiratorios.

Mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cómo saber si una playa está abierta antes de salir de casa?

Quizá la mejor recomendación este verano sea dedicar dos minutos a revisar el estado de la playa antes de emprender el viaje.

Los departamentos de salud estatales actualizan diariamente sus sistemas de monitoreo y publican si una playa está abierta, bajo advertencia o completamente cerrada. La propia EPA recuerda que las condiciones pueden cambiar de un día para otro, especialmente después de tormentas fuertes, cuando la escorrentía incrementa la presencia de bacterias.

Por ejemplo, en Nueva York existe un mapa interactivo con información en tiempo real donde puedes seguir el estatus de las playas cerradas.

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