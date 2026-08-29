“R11”: C5 capta robo de autopartes y detienen a sujeto en CDMX

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“R11” llega a Uno Noticias para poner la seguridad bajo la lupa. En esta nueva sección, el periodista Ricardo Rivera presenta cada semana los casos que quedaron registrados por las cámaras del C5.

“R11″ es una clave policiaca que significa estar en alerta, y aquí te mostraremos las imágenes, el seguimiento y cómo actuaron las autoridades.

Sujeto que provoca incendio en negocio

Un hombre fue detenido luego de que presuntamente provocara un incendio en un negocio ubicado en la colonia Centro, en la Ciudad de México. El hecho ocurrió en el cruce de Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier.

De acuerdo con las imágenes del C5, el sujeto se acercó a un montículo de basura ubicado afuera del establecimiento y utilizó un encendedor para iniciar el fuego. El incendio consumió gran parte del negocio y provocó la evacuación preventiva de aproximadamente 150 personas.

C5 capta robo de autopartes

Un hombre fue detenido en la Ciudad de México luego de que cámaras del C5 captaran el momento en que presuntamente robó los cuatro tapones de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió en la calle Niños Héroes, donde el sujeto se acercó a un automóvil y retiró las autopartes en menos de un minuto. Los monitoristas del C5 observaron el robo y dieron aviso a policías que se encontraban en la zona.

El seguimiento continuó por calles cercanas hasta que los oficiales lograron detener al sospechoso.

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