Bomberos atienden inundaciones y más de 66 árboles caídos en CDMX; Tlalnepantla también registró afectaciones

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Bomberos atienden emergencias por lluvias. Foto: Bomberos CDMX

A lo largo de este jueves 11 de junio, la lluvia se hizo presente en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que se registraron varias afectaciones tras inundaciones y árboles caídos.

Una de las alcaldías más afectadas fue la Miguel Hidalgo. Sin embargo, en otras demarcaciones también se presenciaron lluvias fuertes, por ejemplo en:

Cuajimalpa

Azcapotzalco

Benito Juárez

Bomberos CDMX atienden 66 reportes por árboles caídos

De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova, a lo largo de este 11 de junio, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió al menos 66 reportes por árboles caídos, distribuidos en diferentes alcaldías.

Asimismo, entre otros incidentes, se registraron postes y espectaculares caídos, así como encharcamientos y cortocircuitos, mismos que fueron atendidos de inmediato.

Actualizo las cifras de los servicios que hemos cubierto hoy por la lluvias.

* 66 Árboles caídos

* 4 Postes caídos

* 5 Espectaculares caídos

* 3 Encharcamientos

* 5 Cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/yfpavBWlEv — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 12, 2026

Alcaldía Miguel Hidalgo descarta personas lesionadas tras lluvia

Por otra parte, como lo informó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, no se reportaron personas lesionadas tras la lluvia de este jueves. Sin embargo, como manifestó, los cuerpos de emergencia continúan atendiendo los reportes de la ciudadanía.

Hasta el momento no hay personas lesionadas en @AlcaldiaMHmx por las afectaciones provocadas por la lluvia.



Seguimos atendiendo la emergencia y respondiendo cada reporte por caída de árboles y postes. Les pedimos paciencia; nuestro equipo está trabajando sin descanso.… pic.twitter.com/X3eojwrvTe — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 12, 2026

No obstante, a lo largo de la alcaldía, varios árboles y ramas terminaron por los suelos debido al intenso diluvio y a las fuertes ráfagas de viento.

Múltiples árboles caídos tras la lluvia con viento en la Colonia Pensil Norte en la alcaldía Miguel Hidalgo@AlcaldiaMHmx @mauriciotabe pic.twitter.com/1SCCZGgTos — GabrielGtzG (@Gabrielgtzg) June 11, 2026

De esta manera, distintos aficionados que celebraron la victoria de la Selección Nacional de México en el debut del Mundial 2026 tuvieron que refugiarse e, incluso, retirarse de las calles.

Tlalnepantla, afectado por la lluvia de este jueves

A su vez, en el Estado de México, Tlalnepantla fue uno de los municipios que registró mayores afectaciones por la lluvia de este jueves.

Por ejemplo, en la colonia Lázaro Cárdenas, la corriente de agua arrastró un automóvil en el que se encontraban a bordo tres personas. Tras el suceso, Bomberos de Tlalnepantla acudieron al rescate de los pasajeros, quienes fueron rescatados a pesar de que la unidad cayó en un canal de aguas negras.

Equipos de emergencia atienden vehículo que cayó a una zona de desagüe en la col. Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla. #Precauciones pic.twitter.com/UMM3uZ3fDc — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 12, 2026

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