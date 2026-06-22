Video: tiroteo en Montreal deja tres muertos; uno era policía

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Foto: AFP

Un tiroteo en Montreal, Canadá, dejó tres personas muertas este lunes, entre ellas un agente de policía, un civil y el presunto responsable del ataque, informaron autoridades canadienses.

El hecho ocurrió en un barrio frecuentado por la comunidad judía de la ciudad, una zona conocida por sus restaurantes y supermercados kosher. Además, otro policía resultó herido durante el incidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran el intercambio de balas:

Al menos tres personas murieron durante una operación policial en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad de Montreal, #Canadá, para detener a un hombre armado sospechoso de haber efectuado disparos.



Entre los fallecidos figuran un civil, un agente y el presunto responsable… pic.twitter.com/bpaGgNlbuC — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 22, 2026

Policía confirma la muerte de un agente

La Policía de Montreal confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Es con inmensa tristeza que confirmamos la muerte de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber”, señaló la corporación.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo ocurrió el ataque ni el motivo detrás del tiroteo. Tampoco se ha revelado la identidad del civil fallecido.

Se espera que la policía ofrezca más información en una conferencia de prensa programada para este lunes.

Ataque ocurrió en una zona de la comunidad judía

El tiroteo se registró en un sector de Montreal donde se concentran diversos comercios kosher y que es frecuentado por integrantes de la comunidad judía local.

Tras conocerse los hechos, el Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), una de las principales organizaciones de la sociedad civil en Canadá, informó que sigue de cerca la situación.

“Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes”, expresó el organismo.

Investigación continúa en Montreal

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió algún motivo específico detrás de la agresión.

Por ahora, la policía no ha confirmado si el incidente estuvo relacionado con la ubicación donde ocurrió o si se trató de un ataque dirigido.

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