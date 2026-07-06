Zendaya sorprende con un increíble vestido inspirado en una diosa griega durante el estreno de “The Odyssey”

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La actriz ganadora de un Emmy deslumbró. Foto: Reuters

Zendaya se robó las miradas durante la gira del estreno en Londres de la película “The Odyssey” este lunes 6 de julio. La actriz, quien interpreta a Atenea en la nueva película dirigida por Christopher Nolan, lució un vestido de alta costura inspirado en la estética de las diosas de la mitología griega.

El look fue diseñado por Daniel Roseberry para la colección de alta costura otoño/invierno 2026 de Schiaparelli y llegó a la alfombra roja apenas unas horas después de presentarse en la Semana de la Alta Costura de París, gracias al trabajo del estilista Law Roach.

Zendaya is giving goddess at the world premiere of "The Odyssey" in London. 🤩 pic.twitter.com/wznz7v6Fd4 — E! News (@enews) July 6, 2026

¿Cómo era el vestido con el que Zendaya acaparó las miradas?

Foto: Reuters

La pieza destacó por una un corset a modo de coraza esculpida, inspirada en las figuras idealizadas de la escultura de la antigua Grecia, que se ajustaba en la espalda y daba paso a una falda con un degradado en tonos blanco perla y flecos de cuentas metálicas.

Para completar el conjunto, Zendaya llevó un collar de Chopard con un diamante central de 12.37 quilates rodeado por otras piedras preciosas engastadas en oro blanco de 18 quilates.

Su maquillaje incluyó destellos plateados alrededor de los ojos, mientras que su peinado, con una larga cabellera texturizada y una trenza tipo halo, reforzó la inspiración mitológica del atuendo.

Además de generar expectativa por su participación en “The Odyssey”, Zendaya volvió a captar la atención con un atuendo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y entre los seguidores de la moda.

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