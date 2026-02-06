Confirman dos nuevos casos de sarampión en Quintana Roo

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó dos nuevos casos de sarampión, con lo que el estado suma cuatro pacientes desde que inició el brote de sarampión en México, en enero de 2025. Las autoridades aseguraron que no hay alerta sanitaria, ya que los casos están controlados.

De acuerdo con la dependencia, los contagios corresponden a un menor de un año en Chetumal y una joven de 26 años en Cancún, quienes no contaban con esquema de vacunación, lo que incrementa el riesgo de contagio de esta enfermedad altamente transmisible.

Casos de sarampión en Quintana Roo están controlados

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, informó que ambos casos fueron detectados de manera oportuna y que se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica, incluyendo el seguimiento de contactos y el cerco sanitario correspondiente.

El funcionario reiteró que no existe una alerta sanitaria en Quintana Roo, ya que no se ha identificado transmisión comunitaria activa y los pacientes se mantienen bajo supervisión médica.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en Quintana Roo

Ante el contexto del brote nacional, el Gobierno de Quintana Roo reforzó las acciones preventivas de vacunación contra el sarampión, como parte del Plan Nacional de Acción 2025-2026, mediante la instalación de módulos y macrocentros de vacunación en distintos municipios.

Las autoridades informaron que se aplican de forma gratuita las vacunas contra sarampión, rubéola y parotiditis, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a la población, especialmente a niñas, niños y adultos jóvenes sin esquema completo.

¿Dónde están los módulos de vacunación en febrero?

En Chetumal, el módulo se encuentra en Plaza Las Américas, del 5 al 28 de febrero, con atención de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas, y fines de semana de 10:00 a 18:00 horas.

En Felipe Carrillo Puerto, el Macrocentro de Vacunación opera del 4 al 6 de febrero, además de módulos permanentes durante todo el mes.

En Cancún, los módulos se instalan en distintos tianguis de la ciudad en fechas escalonadas durante febrero, mientras que en Playa del Carmen el módulo se ubica en Walmart Centro, con atención de lunes a viernes.

Llaman a completar esquemas de vacunación

La Secretaría de Salud de Quintana Roo exhortó a la población a acudir al módulo más cercano con Cartilla Nacional de Salud y CURP, y recordó que la vacunación es gratuita, segura y una de las medidas más efectivas para prevenir el sarampión.

