La diputada federal por Morena, Berta Osorio Ferral, presentó una iniciativa para eliminar la tesis y el examen profesional como requisito de titulación en México. La propuesta, presentada esta semana, busca reducir el estrés de los estudiantes y acelerar su ingreso al campo laboral.

Contexto de la titulación universitaria en México

Actualmente, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sólo 5 de cada 10 estudiantes universitarios logran titularse.

La tesis y el examen profesional son las modalidades más tradicionales, aunque algunas universidades como la UNAM ofrecen alternativas como tesinas o proyectos integradores. Estas herramientas buscan validar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera.

La doctora Irma Villalpando, especialista en educación, explica para “Será Viral” que la tesis es un ejercicio formativo que integra teoría y práctica, preparando al alumno para la vida profesional.

“Es un proceso riguroso que garantiza que el egresado cuente con las capacidades necesarias para ejercer su profesión”. Irma Villalpando, especialista en educación

Opiniones sobre la propuesta de eliminar la tesis

El maestro Daniel Hernández, investigador del Tec de Monterrey, considera que la iniciativa de Osorio Ferral es arriesgada. Señala que la eliminación de estos mecanismos podría generar un sistema educativo donde las competencias profesionales no estén certificadas ni validadas, afectando la calidad de la educación.

“Ciertamente, no es fácil entrar al mundo del trabajo, pero quizá una de las cosas que más ayuda a entrar al mundo del trabajo es la práctica, la experiencia”. Daniel Hernández, investigador del Tec de Monterrey,

Villalpando coincide en que, aunque la propuesta busca aliviar la carga de los estudiantes, el esfuerzo requerido en tesis y proyectos integradores es una preparación esencial.

Señala que muchas carencias en la educación básica se reflejan en la universidad, por lo que saltarse este proceso formativo podría dejar lagunas importantes en habilidades académicas y profesionales.

Alternativas para la titulación universitaria

Además de la tesis tradicional, existen otras opciones según la carrera y la universidad. Por ejemplo, un piloto o un médico requiere evaluaciones prácticas específicas, mientras que en humanidades la investigación académica sigue siendo clave. Universidades públicas y privadas ya contemplan modalidades más flexibles.

La discusión sobre eliminar la tesis y el examen profesional continúa, con expertos advirtiendo que podría impactar la formación y la preparación laboral de los egresados en México.