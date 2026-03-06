“Será Viral”: Guerra en Irán sacude la geopolítica y amenaza los mercados energéticos

GENERANDO AUDIO...

La guerra en Irán comienza a generar preocupación en el escenario internacional por sus posibles efectos políticos y económicos. Analistas advierten que una escalada militar en Medio Oriente podría alterar el equilibrio geopolítico y afectar los mercados energéticos a nivel mundial.En el programa “Será Viral”, especialistas explicaron que el conflicto podría tener consecuencias más allá de la región, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo, el gas natural y el comercio internacional.

El internacionalista y politólogo Farid Kahhat, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que una guerra en la región podría modificar el equilibrio geopolítico en Medio Oriente. Por su parte, el consultor energético Gonzalo Monroy, director de GMEC, advirtió que el conflicto podría impactar directamente los mercados energéticos.

