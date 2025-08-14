“Será Viral”: Lluvias colapsan CDMX; expertos denuncian falta de mantenimiento en drenaje

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias históricas de los últimos días dejaron en evidencia que la Ciudad de México no está preparada para enfrentar fenómenos de esta magnitud. El tema es abordado en esta edición de “Será Viral”, dirigido por el periodista Juan Rivas, quien esta vez platicó con expertos en la materia: José Luis Luege Tamargo, presidente de la asociación Ciudad Posible, y Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.

Inundaciones en casas, comercios y vialidades desataron críticas de especialistas que advierten:

“El problema no es sólo el drenaje saturado, sino la ausencia de planeación y mantenimiento de largo plazo”, coincidieron los expertos.

José Luis Luege Tamargo, presidente de la asociación Ciudad Posible y ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que la capital recibe hasta tres veces más agua de lluvia de la que necesita para su consumo anual, pero prácticamente no se aprovecha.

“Es un problema estructural: invasión de áreas verdes, ausencia de visión metropolitana y cero continuidad en los programas. La palabra ‘mantenimiento’ no existe en los actuales gobiernos”. José Luis Luege Tamargo, extitular de Conagua

Por su parte, Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, coincidió en que las inundaciones no sólo responden a lluvias intensas, sino a un sistema de drenaje diseñado hace décadas y sin capacidad para la actual realidad climática.

“Hace un año hablábamos del ‘día cero’ por la sequía; hoy, de cómo manejar el exceso de agua. Este escenario será cada vez más frecuente”. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital

Ambos especialistas apuntaron que las obras hidráulicas no suelen ser “vistosas” y por eso carecen de prioridad política, pese a que el costo de la inacción se mide en pérdidas económicas y riesgo a la seguridad pública.

Entre las soluciones, propusieron replicar modelos internacionales como las “ciudades esponja”, que sustituyen concreto y asfalto por suelos permeables para infiltrar y almacenar agua de lluvia; ampliar el número de captadores públicos; y reforestar suelos de conservación para prevenir escurrimientos.

Mientras la temporada de lluvias avanza, la capital enfrenta el reto urgente de pasar de medidas reactivas a políticas preventivas y sostenidas, con inversión, tecnología y visión a largo plazo, antes de que las inundaciones se conviertan en la norma, señalaron.

