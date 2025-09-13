GENERANDO AUDIO...

La tragedia registrada en el puente La Concordia, al oriente de la Ciudad de México, continúa generando cuestionamientos sobre las causas que originaron la explosión de una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas LP, accidente que dejó al menos 10 muertos y más de 90 lesionados.

De acuerdo con especialistas en seguridad vial, uno de los factores que habría detonado el siniestro fue el mal estado de las barreras de contención ubicadas en la curva donde el vehículo volcó.

Una curva peligrosa y sin mantenimiento adecuado

Paco de Anda, consultor en seguridad vial, señaló que la zona del accidente ya había presentado impactos previos y carecía de medidas para reducir la velocidad.

“Es una curva muy apretada. En el momento del golpe contra las barreras es que viene el rompimiento del tanque y la fuga. El vehículo termina de desplazarse hacia su parte interna de la curva y desplaza finalmente otra barrera hacia abajo”. Paco de Anda, especialista en seguridad vial

El especialista agregó que una barrera de concreto debe permanecer fija y unida a las demás piezas para absorber la energía de un choque. Sin embargo, en este caso, al estar dañadas, se convirtieron en un factor de riesgo.

Hipótesis sobre la causa del impacto

Por su parte, Miguel Guzmán, especialista en movilidad, indicó que el análisis de los videos del C5 muestra que el operador perdió el control en cuestión de segundos.

“La trayectoria del vehículo terminó en un golpe directo contra la barrera, lo que provocó la fisura frontal del tanque. No sabemos aun si el conductor sufrió una distracción, un problema de salud o si simplemente tomó la curva a velocidad inadecuada”. Miguel Guzmán, especialista en movilidad

Ambos expertos coincidieron en que el accidente es multifactorial y que la investigación debe centrarse tanto en las condiciones del operador como en la infraestructura vial, pues la curva del puente La Concordia es considerada un punto crítico por su diseño.

Señalamientos a la empresa y seguros vigentes

En un principio surgieron versiones de que la empresa propietaria de la pipa, Silza, no contaba con seguros vigentes. No obstante, la compañía aclaró que mantiene tres pólizas activas y colaborará con las autoridades en el proceso de indemnización y responsabilidades.

Lecciones para prevenir nuevas tragedias

Los especialistas subrayaron que el siniestro revela la urgencia de implementar auditorías viales en zonas de alto riesgo y de reforzar la supervisión de las condiciones en que circulan los transportistas de combustibles y materiales peligrosos.

“Si las barreras hubieran estado en buen estado, hoy estaríamos hablando de un accidente menor y no de una tragedia”, sentenció De Anda.

La explosión de la pipa en La Concordia no solo dejó pérdidas humanas, sino también un fuerte llamado de atención a las autoridades: revisar y garantizar que la infraestructura vial cumpla con los estándares de seguridad necesarios para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Fue definida por especialistas como un hecho “terrible” y un gran “reto” para la seguridad vial.