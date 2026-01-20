“Será Viral”: A un año de Trump, redadas, sangre y fuego contra migrantes

Al cumplirse el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en el programa “Será Viral” se habló de un aumento de redadas y confrontaciones con agentes de migración en Minneapolis, Minnesota, con videos que muestran tensión en calles y comunidades.

En la conversación participaron Maricela Medina, líder migrante radicada en Chicago, y la investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius. Ambas señalaron que el hostigamiento a migrantes se reporta en distintos puntos de Estados Unidos, pero que en Minnesota se ha vuelto un foco visible por el nivel de miedo y la organización comunitaria.

Maricela Medina dijo que operativos similares ya se vivieron en Chicago y que, tras esos episodios, agentes se desplazaron a Minneapolis, una zona que describió como más demócrata, con presencia de comunidades hispanas y somalíes, donde “la gran mayoría” de hispanos son mexicanos.

En el programa también se mencionó el asesinato de la ciudadana estadounidense René Nicole Good, atribuido por los participantes a un oficial de migración, y se afirmó que, lejos de frenar operativos, el ambiente de confrontación habría escalado.

Denuncias de detenciones y deportaciones “exprés”

Medina aseguró que hay reportes de personas detenidas “por color o acento”, incluyendo casos de gente nacida en Estados Unidos, residentes o personas con visa. Afirmó que, según testimonios, en algunos casos se destruyen documentos y se acelera la deportación. También describió impactos cotidianos: familias que evitan salir por semanas, dificultad para trabajar, comprar comida o llevar a niñas y niños a la escuela, con riesgo de crisis social y económica.

La líder migrante contó que comunidades han impulsado patrullajes y sistemas de aviso con silbatos para alertar sobre presencia de agentes de migración: “no salgas”, “no abras la puerta”. Añadió que líderes de Illinois y Wisconsin viajaron a Minnesota para compartir cómo organizar estas alertas.

Respuesta política y disputa legal

Leticia Calderón Chelius dijo que autoridades estatales y locales “han hecho lo que pueden” dentro de sus atribuciones, pero que hay disputas legales sobre el alcance federal. Criticó que las respuestas políticas visibles han sido insuficientes y advirtió que el debate no se resuelve solo con la mira en elecciones intermedias, porque el impacto se vive “día a día”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: