“Será Viral”: Alex Honnold escaló edificio de 101 pisos sin protección y se transmitió en vivo

Las imágenes de Alex Honnold, escalador estadounidense, se volvieron virales tras subir sin arnés, sin cuerdas y sin ganchos un edificio de 101 pisos en Taipei, Taiwán. En el video se ve cómo avanza por la fachada, mientras millones lo miran en vivo.

Para dimensionar: el edificio tiene 500 metros de altura, cerca de tres veces la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. La transmisión generó debate en redes: ¿por qué arriesgar la vida así?, ¿lo hace por gusto o por dinero?

Una plataforma de contenidos le pagó a Alex Honnold 500 mil dólares por esta escalada, cifra que en la conversación se estimó como unos 9 millones de pesos. El momento “le dio la vuelta al mundo” y fue visto por millones de personas mientras ocurría.

Para analizar la hazaña, en “Será Viral”, participaron dos referentes del alpinismo. Elsa Ávila, alpinista y conferencista, y primera mujer latinoamericana en subir el Everest, explicó que este tipo de retos solo pueden entenderse desde la experiencia.

Elsa señaló que, cuando se domina una técnica durante años, “llega un momento en el que te sientes tan seguro que no te lo cuestionas”. Recordó que ella misma llegó a escalar sin cuerda en roca, aunque nunca en un edificio. Sin embargo, subrayó un punto clave: el manejo emocional. “El público, las cámaras, saber que te están viendo, eso a mí me pondría muy nerviosa. Habla de un control mental impresionante”, afirmó.

También destacó que Honnold ha dedicado toda su vida a esta disciplina, por lo que sus motivaciones no son comparables con las de una persona común.

Control mental, maestría y espectáculo

Por su parte, Héctor Ponce de León, alpinista, guía de montaña y conferencista con más de 22 expediciones en el Himalaya, aseguró que Honnold es considerado por muchos como el máximo exponente de la escalada sin cuerdas.

Explicó que, aunque desde fuera parece un acto suicida, para Honnold no representa llevarse al límite. “Está muy dentro de lo que él controla. Ha alcanzado la maestría”, dijo. No obstante, reconoció que escalar un edificio implica riesgos distintos, ya que una estructura artificial puede fallar.

Héctor también defendió el pago recibido por el escalador y lo comparó con figuras del deporte mundial. “No nos molesta que un futbolista gane millones. Alex ha empujado los límites del control mental y físico”, afirmó.

Ambos coincidieron en que la hazaña generó impacto porque fue real, sin efectos ni simulaciones, en un contexto donde abundan contenidos creados con inteligencia artificial.

El video de Alex Honnold no solo mostró una proeza física, sino que abrió una conversación global sobre el riesgo, la excelencia y hasta dónde puede llegar el ser humano.

