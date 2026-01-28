“Será Viral”: Roblox, de videojuego a pesadilla; así captan a menores

GENERANDO AUDIO...

Dos menores, una de 10 y otra de 16 años, fueron localizadas a salvo luego de salir de su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, tras ser contactadas por un sujeto dentro de Roblox, se expuso en el programa “Será Viral”. De acuerdo con lo relatado en la charla, cuando fueron halladas se supo que estaban a punto de viajar a Campeche para reunirse con esa persona.

El caso encendió la alerta entre madres y padres por el riesgo de grooming (cuando un adulto se hace pasar por menor para enganchar a niñas, niños o adolescentes). En el panel, el especialista Luis G y G y el gamer y productor digital Ernesto Ruiz “ERUNE” explicaron que el problema no es el videojuego por sí mismo, sino el uso que hacen personas malintencionadas de funciones como el chat y la interacción con desconocidos.

Roblox, menores y riesgo de grooming: qué vigilar

El hecho principal es que las dos menores fueron rescatadas antes de concretar el encuentro presencial, luego de un contacto iniciado en Roblox en Nezahualcóyotl y con la intención —según lo dicho en el programa— de viajar a Campeche. Los invitados insistieron en que estas plataformas funcionan como “una plataforma con muchos juegos”, donde el ingrediente crítico es el chat, porque abre la puerta a conversaciones con extraños.

Controles parentales y “controles análogos” en casa

Se recomendó activar controles parentales para limitar comunicación con desconocidos y reducir exposición a contenidos, aunque se señaló que para muchos adultos la configuración puede ser confusa al inicio. También se sugirió aplicar “controles análogos”: que el dispositivo se use en un espacio común (sala o comedor), con tiempos definidos y supervisión, no a solas en el cuarto.

Robux, presión social y el anzuelo para enganchar

Ernesto Ruiz explicó que la moneda Robux se usa para comprar accesorios y experiencias dentro de Roblox, y que puede generar presión social entre menores. Según lo comentado, un adulto puede ofrecer Robux como gancho para ganar confianza o pedir acciones indebidas.

Recomendaciones y papel de autoridades

Luis G y G advirtió que el contacto puede iniciar en videojuegos y después migrar a Discord, WhatsApp o Snapchat. También mencionó que la Policía Cibernética realiza acciones contra el cibercrimen, y citó que en 2023 hubo 13,316 denuncias, además de las no reportadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento