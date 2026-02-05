“Será Viral”: En México tenemos la Constitución más reformada y “manoseada” del mundo

GENERANDO AUDIO...

La Constitución mexicana llegó a su 109 aniversario con un dato que prende el debate: es un texto largo, con cambios constantes y reformas que se acumulan sexenio tras sexenio. En la charla, se puso sobre la mesa que en años recientes Morena y sus aliados han reformado 106 artículos desde 2018, en medio de críticas por ajustes ligados a intereses políticos.

En este episodio, el doctor Javier Martín Reyes y el doctor Edgar Manuel Contreras explican por qué la discusión no es solo cuántas reformas se aprueban, sino qué cambian y cómo se aplican. Mientras uno advierte sobre riesgos de concentración de poder y militarización, el otro insiste en revisar objetivos, procesos y resultados antes de etiquetar una reforma como “buena” o “mala”.

Constitución “manoseada” y reformas que cambian el juego político

El doctor Javier Martín Reyes pidió no meter todo en la misma bolsa: “hay reformas de todo”, dijo, al mencionar que en el paquete de 2024 hubo desde temas “tan importantes y tan fundamentales como la reforma judicial”, hasta asuntos puntuales “como la prohibición de vapeadores” ya a nivel constitucional. Pero subrayó cuáles le preocupan más: un conjunto que, afirmó, “llevarnos paulatinamente a un Estado más autoritario, más militarizado y potencialmente menos democrático”.

Entre sus alertas mencionó la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos como INAI, COFECE e IFT, y la modificación del artículo 129, que antes ponía límites claros al papel de militares en tiempos de paz. Sobre el tamaño y la frecuencia de cambios, lanzó la frase más directa: en reformas constitucionales, “somos el país que más reforma, entonces ahí sí nadie nos gana”.

Por su parte, Edgar Manuel Contreras explicó que las reformas suelen estar ligadas al Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio y a la visión del gobierno en turno. Señaló que hay reformas en Guardia Nacional, supremacía constitucional, derechos sociales e igualdad, y que el tema de órganos autónomos lo ve más como “un sistema de reestructuración” administrativa. También remarcó el punto clave: “¿Cómo se va a implementar? Aquí es donde realmente es el tema”, porque no basta con escribir derechos en la Constitución sin políticas públicas y recursos para hacerlos realidad.

Al final, el cierre fue en una palabra: Javier Martín Reyes definió a la Constitución como “Desorganizada” y Edgar Manuel Contreras la llamó “idealista”.

