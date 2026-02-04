“Será Viral”: Investigación de tren descarrilado carece de información clave

GENERANDO AUDIO...

El descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y más de 100 lesionadas, podría quedar cerrado por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la conclusión de exceso de velocidad. Las autoridades señalan como responsables al conductor Felipe de Jesús, al despachador Ricardo N., ambos detenidos, y al maquinista Emilio N., quien permanece prófugo, por delitos de homicidio culposo y lesiones dolosas.

El tema fue analizado en el programa Será Viral, donde se cuestionó si la investigación realmente llegó al fondo de lo ocurrido o si aún existen cabos sueltos. En el espacio participaron dos especialistas con amplia trayectoria en el sector ferroviario y logístico, quienes pusieron sobre la mesa dudas técnicas y operativas sobre el accidente y el dictamen oficial.

Descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca

Durante el programa Será Viral, el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, ex Director de Infraestructura en Ferrocarriles Nacionales de México, afirmó que la explicación oficial carece de profundidad técnica. “Nos han dado poca información o poca profundidad en la información”, señaló. También cuestionó la versión sobre el comportamiento del tren en la curva: “Las locomotoras a alta velocidad en las curvas no vuelcan… vuelan, no vuelcan”, explicó al detallar que, según las huellas del accidente, el primer carro en descarrilar fue el de pasajeros.

Ramírez Cato subrayó que existen otros factores que debieron analizarse, como la longitud de los carros, el radio de la curva y la velocidad permitida, que —según dijo— no debió superar los 40 a 43 km/h, pese a que el límite establecido era de 50 km/h. “La norma misma está siendo violada”, afirmó durante la conversación.

Por su parte, el ingeniero Manuel del Moral Dávila, miembro fundador del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, consideró prematuro cerrar el caso. “Hay una gran cantidad de temas que no están resueltos todavía”, sostuvo. Para él, el exceso de velocidad es solo un punto de partida, pero no la causa completa. “El concepto de la velocidad lo sabíamos desde el inicio. La pregunta es: ¿por qué iban a tan alta velocidad?”, planteó.

Del Moral Dávila también habló de fallas en la gobernanza y control operativo del tren. “Me parece que son una serie de opacidades que no permiten observar el modelo completo”, dijo, al referirse a la falta de claridad sobre los mecanismos de supervisión, el estado de la vía y el estándar real de operación.

Ambos coincidieron en que, antes de cerrar el caso del tren interoceánico, se requiere un análisis técnico más amplio que permita entender qué ocurrió y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

