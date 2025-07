“Será Viral”: Actores acusan plagio de voces con inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional Electoral (INE) generó polémica tras utilizar una voz clonada con inteligencia artificial (IA), idéntica a la del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat, para un promocional oficial. El video, difundido tras las elecciones del pasado 2 de junio, en redes sociales como Tik Tok, provocó una fuerte reacción del gremio de actores, locutores y productores, quienes acusaron al INE de usar sin permiso una herramienta que simula la voz del narrador de Dragon Ball, y exigieron una ley que regule el uso de la IA en el ámbito artístico y comunicativo.

Gremio del doblaje denuncia uso no autorizado de la voz de Lavat

El video en cuestión agradece a la ciudadanía por haber votado. Sin embargo, su impacto no fue solo institucional, sino emocional para quienes reconocieron de inmediato la voz artificialmente generada, casi indistinguible de la que por décadas diera vida a series como Dragon Ball. Entre quienes alzaron la voz está Gisela Casillas, actriz de doblaje y viuda de Lavat.

“Me dicen ‘¿qué opinas?’ y yo opino que es infame, que es horrendo, que además está mal hecho”, expresó Casillas durante el programa Será Viral. Señaló que, tras identificar el contenido, se acercaron al INE como colectivo, apoyados por abogados y con la asesoría de Elizabeth Vázquez, presidenta de la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo. La respuesta que recibieron fue: “Procedan legalmente”.

Casillas explicó que el problema no es solo ético, sino legal, porque la voz también es un biométrico sensible, como la huella digital o el rostro. “Queremos que la ley nos defienda, que tu voz es tuya, es un derecho que tenemos de nacimiento y que nadie la puede usar sin nuestro consentimiento”, dijo. “Aunque sea generada por IA”.

Humberto Vélez: “Nos están robando nuestras herramientas”

El también actor de doblaje Humberto Vélez, conocido por dar voz a Homero Simpson, explicó con una analogía la gravedad del asunto. “Mi padre, que es carpintero, me hereda un taladro. Yo lo uso, hago cosas maravillosas, con eso vivo. Y un día, alguien entra a mi casa, se lo lleva sin permiso y lo usa. ¿Se vale? No. Nuestras voces son nuestras herramientas”, afirmó.

“Así sea el gobierno federal, el INE o quien sea, me tiene que pedir permiso, por lo menos. Yo entonces sabré si se lo doy o se lo vendo o se lo niego por completo. Porque la herramienta, al final de cuentas, es mía”, añadió Vélez.

Ambos artistas coincidieron en que este caso no solo afecta a los profesionales del doblaje, sino a cualquier ciudadano. “Nuestra voz puede ser usada para fraudes, extorsiones, suplantaciones. El peligro ya empezó. Esto no es una exageración”, advirtió Vélez.

Exigen marco legal para frenar clonación de voces con IA

Actualmente, no existe en México una legislación específica que prohíba o regule el uso de voces generadas con inteligencia artificial. “Esto nos pone en un riesgo terrible. La IA no crea nada, solo roba. Roba de lo que está ahí, de nuestra voz que está en miles de capítulos”, explicó Gisela Casillas.

Ambos actores forman parte de una protesta, donde exigen que se impulse una iniciativa de ley que proteja la voz como parte de la identidad personal. Señalaron que ya existe un documento legal en construcción, y que incluso ya hay reuniones agendadas con autoridades para presentar la propuesta en el Congreso.

“Necesitamos frenar eso y hacer leyes muy precisas, muy constantes, muy puntuales y seguirlas, además, respetarlas y hacer que la gente entienda por qué nosotros creemos que tenemos el derecho a usar no solo nuestra voz, sino nuestros gestos, nuestras manos, nuestra nuestra apariencia física como lo que es, como una herramienta con la que nací, la cual me preocupé por mejorar”. añadió Humberto

“El progreso no se debe frenar, pero sí se debe regular. La IA debe ayudarnos, no atropellarnos”, dijo y remató: “El problema no es la tecnología, el problema es la gente que la está manejando sin ética ni moral”.

La industria del doblaje, en riesgo por la IA

Gisela Casillas advirtió que detrás de cada voz hay familias, técnicos, estudios y empleos que podrían desaparecer si el uso de IA no se regula. “Si hay una industria que gana bien, es la del entretenimiento. No deberían ahorrar costos a costa de nuestras voces y empleos”, afirmó.

“Queremos que el doblaje siga siendo de humanos para humanos. De corazón a corazones, no de máquina a corazones”, concluyó.

