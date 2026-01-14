“Será Viral”: Al organizar tandas fraudulentas, Ingrid robó más de 30 MILLONES de pesos 

GENERANDO AUDIO...

Un supuesto sistema de tandas terminó en un fraude millonario que dejó a decenas de personas sin sus ahorros en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado, existen al menos 59 víctimas y pérdidas que superarían los 30 millones de pesos.

El abogado Carlos Herrera, representante legal de las víctimas, aseguró que no se trató de una tanda mal organizada, sino de una estructura delictiva perfectamente aceitada.

“Lo que vivieron estas familias no fue un mal negocio, fue un despojo totalmente planeado”, afirmó.

Las investigaciones apuntan a una mujer identificada como Ingrid, quien habría operado el esquema, apoyada por su círculo cercano. Según las víctimas, la mujer ganaba la confianza entregando puntualmente montos pequeños, para después solicitar cantidades cada vez mayores.

Esquema Ponzi y confianza

Especialistas explicaron que el fraude corresponde a un esquema Ponzi, donde el dinero de nuevos participantes se usa para pagar a los anteriores.

“El problema es la confianza y la ambición”, señaló el especialista en finanzas personales Yanko Abundis.

Abundis recomendó desconfiar de cualquier inversión que prometa rendimientos muy superiores a los CETES, y verificar siempre que las instituciones estén registradas en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef.

“Todo lo que suene mágico y maravilloso, hay que salir corriendo”, advirtió.

El abogado también denunció que la caída del sistema electrónico de la Fiscalía de Nuevo León ha complicado la presentación de denuncias, lo que frena el avance de las investigaciones.

Herrera hizo un llamado a las víctimas a denunciar, aun cuando exista vergüenza o miedo. “La reparación del daño sólo puede darse si se aplica la ley”, subrayó.

Al final, ambos especialistas coincidieron en definir el caso con dos palabras clave: ambición y dolo.