“Será Viral”| Ley Nicole: buscan candados a cirugías estéticas en menores

GENERANDO AUDIO...

Voces ciudadanas y especialistas pidieron poner candados a las cirugías estéticas en menores de edad tras la muerte de Paloma Nicole. El tema se abordó en el espacio “Será Viral” de Uno TV, con la participación de su padre Carlos Zaid Arellano y la abogada Lizbeth Padilla Sanabria.

Ley Nicole pondría candados a cirugías estéticas en menores

Según lo expuesto, la llamada Ley Nicole buscaría prevenir tragedias con reglas claras. La abogada señaló que deben cumplirse protocolos médicos y una valoración del desarrollo físico antes de cualquier procedimiento.

Paloma Nicole, el caso que encendió las alertas

La adolescente murió tras una intervención estética. De acuerdo con el padre, ya hay detenidos y la Fiscalía de Durango investiga.

La abogada explicó que, en su opinión, podría configurarse el delito de homicidio con dolo eventual, al permitir que personas sin expertise participaran en quirófano. Remarcó que se deben revisar clínicas y laboratorios implicados.

Puntos discutidos para regular

Exigir protocolos médicos estrictos y evaluación previa del paciente

del paciente Verificar certificación de cirujanos plásticos y habilitación de clínicas para evitar centros “patito”

para evitar centros “patito” Reforzar el consentimiento informado y, cuando proceda, el aval de ambos padres

y, cuando proceda, el aval de ambos padres Supervisión y fiscalización constantes a establecimientos y personal

Las investigaciones continúan mientras se intentan frenar cirugías a menores

El señor Carlos pidió justicia y que el caso no quede impune. La abogada consideró que la investigación debe avanzar hasta la vinculación a proceso de quienes resulten responsables.

Las y los participantes llamaron a madres y padres a reflexionar antes de autorizar procedimientos estéticos en menores y a optar por médicos certificados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]