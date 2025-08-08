“Será Viral”: Policía grabada en patrulla, víctima de violencia sexual digital

GENERANDO AUDIO...

En la Ciudad de México, un video que muestra a dos policías dentro de una patrulla en actos de índole sexual ha sido reproducido y compartido millones de veces en redes sociales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que ambos serán citados a declarar y que no tolerará conductas contrarias a los protocolos. Sin embargo, especialistas advierten que la forma en que se difundió el material podría constituir violencia digital y una violación a la intimidad sexual.

El caso ha generado debate no solo por la falta administrativa cometida por los uniformados, sino por la exposición pública de la mujer policía. La persona que grabó y distribuyó el video lo hizo sin proteger su identidad, lo que, de acuerdo con la Ley Olimpia, podría derivar en sanciones de hasta nueve años de cárcel.

Violencia digital y doble revictimización para policía

Para la activista Olimpia Coral, el hecho debe analizarse con perspectiva de género:

“Estamos hablando de la violación de la intimidad sexual… Eran dos personas en el video, pero a quien se ha linchado mediáticamente es a la mujer”, afirmó.

Coral destacó que en un análisis de 100 publicaciones en medios, 97 expusieron el nombre o datos personales de la agente, lo que califica como violencia machista y digital:

“No estamos en contra de sancionar administrativamente, pero sí de redistribuir un contenido íntimo que pone en riesgo a una víctima”.

La activista subrayó que la difusión sin consentimiento vulnera derechos, aun tratándose de servidores públicos, y llamó a no confundir la rendición de cuentas con la exposición sexualizada de una mujer.

Perspectiva jurídica y sanciones

La abogada Marcela Torres aclaró que grabar y difundir sin consentimiento constituye un delito:

“No hay excluyente para difundir un contenido íntimo. Administrativamente merecen sanción, pero eso no faculta la difusión de imágenes sexuales”.

Recordó que, según la Ley Olimpia en la CDMX, las penas van de tres a seis años de cárcel, y con agravantes hasta nueve. También advirtió que cada reenvío del video implica responsabilidad legal:

“No solo comete el delito quien graba, sino quien lo comparte, incluyendo medios y usuarios en redes sociales”.

Torres llamó a cortar la cadena de reenvíos y, en caso de querer denunciar, proteger la identidad de las personas involucradas para evitar caer en ilícitos.

Llamado a medios y usuarios

Ambas especialistas coincidieron en que los medios de comunicación debieron censurar el rostro de la agente y centrarse en el hecho administrativo, no en el morbo:

“Podían dar la noticia, pero sin causar amarillismo ni poner en riesgo a la víctima”, señaló Olimpia.

La activista recomendó que la mujer policía reciba contención emocional, asesoría jurídica y apoyo digital para frenar el acoso y la difusión del video.

Marcela Torres enfatizó que el linchamiento en redes puede derivar en daño moral y nuevas agresiones:

“Estamos linchando sin saber lo que pasa. Difundir datos personales pone en riesgo la vida de las personas”.

El caso, coincidieron, es un ejemplo claro de cómo la doble moral y el machismo agravan la violencia digital contra las mujeres, incluso en hechos donde ambos protagonistas son igualmente responsables de una falta.