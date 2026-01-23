“Será Viral”: Abuelitos, víctimas de asaltos, abusos y accidentes

GENERANDO AUDIO...

La violencia contra adultos mayores se está volviendo parte del día a día en redes: videos de asaltos, atropellos y ataques en lugares públicos siguen apareciendo. En un caso, dos mujeres fueron a cobrar su pensión y, en segundos, dos hombres en motocicleta les arrebataron el dinero “justo lo que acababan de cobrar”, según se narró en este episodio de “Será Viral”.

El tema encendió la conversación en el programa, donde se puso sobre la mesa una cifra: en México hay “poco más de 17 millones de adultos mayores”, con base en datos oficiales mencionados al aire, como el INEGI. La pregunta central fue directa: ¿qué está pasando y cómo se puede blindar a los abuelitos para que salgan a la calle con más seguridad?

Adultos mayores: familia, comunidad y políticas públicas en juego

En el episodio participaron la doctora María Montero y López Lena, responsable académica de la residencia en psicogerontología en la UNAM, y el licenciado Leonel Fernández Novelo, director de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano. Montero planteó que el enfoque debe verse en tres niveles: persona, familia y gobierno. “Tenemos que compensar las limitaciones, pero no tratarlos como niños”, afirmó, y advirtió que “infantilizar a las personas mayores es un tipo de violencia”.

Desde seguridad y prevención, Fernández Novelo fue tajante sobre la falta de programas específicos: “No, definitivamente no”, dijo al ser cuestionado sobre si hay suficientes acciones de acompañamiento para esta población. Añadió que hoy falta información oficial detallada para ubicar zonas y riesgos: “La autoridad realmente no sabe… cuáles son las verdaderas zonas de alto riesgo”, porque esos datos “están perdidos en las carpetas de investigación”.

Montero también subrayó un reto de fondo: “No sabemos envejecer”, y recordó un dato mencionado en la charla: hacia 2050 se proyecta que habrá más personas mayores de 60 años que niños de cinco. En una dinámica final, Fernández resumió la situación en una palabra: “Preocupante”. Montero eligió otra: “Desafiante”.

