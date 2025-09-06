“Será Viral”: Sinaloa cumple un año bajo el fuego de “Chapitos y Mayitos”

GENERANDO AUDIO...

Bienvenidos a Será Viral: a un año del estallido de violencia en Sinaloa por la disputa entre Los Chapitos y Los Mayitos, el impacto sigue golpeando a familias, empresas y escuelas. Todo inició tras la retención y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hecho que encendió una escalada sin tregua en el estado.

En este programa participan Martha Reyes Zazueta, presidenta de COPARMEX en Sinaloa, y el periodista sinaloense Samuel Sánchez, corresponsal de Uno TV. Ambos describieron un panorama que combina pérdidas económicas, miedo cotidiano y presión para el sector productivo y para la labor periodística.

Crisis de seguridad y economía en Sinaloa

Durante el último año, Samuel Sánchez ha documentado “casi 2 mil personas asesinadas” desde el 9 de septiembre, cuando se “tiñó de rojo” el estado. Reportó además desaparecidos: la Fiscalía reconoce “100”, mientras que colectivos estiman que la cifra “es mayor”; hay voces que la ubican hasta en 3 mil. A esto se suman ataques como tres hospitales baleados en menos de 24 horas, y delitos de alto impacto a cualquier hora del día.

Recordemos que esta violencia se desencaden luego de la entrega de Ismael “el Mayo” Zambada, uno de los jefes del cártel del Sinaloa. El secuestro, en una finca localizada en la capital sinaloense, también con el asesinato de Héctor Melesio, dirigente del partido sinaloense. Posteriormente a este hecho, el 9 de septiembre se desencadena una guerra brutal aquí en Sinaloa que ha dejado muchísimos muertos y 100 desaparecidos, según lo que da a conocer la Fiscalía General del Estado.

Martha Reyes Zazueta (COPARMEX) detalló un saldo económico severo: 20,546 empleos menos, una caída de 30,000 millones de pesos que dejaron de circular y 9,3 mil personas que han dejado de buscar trabajo por el riesgo de salir. Pidió garantías mínimas de seguridad para abrir negocios, llevar a los hijos a la escuela y atenderse en hospitales.

Ser empresario o emprendedor ahorita es una aventura, es de alto riesgo. Nosotros hemos pedido que nos den las mínimas condiciones de seguridad para poder circular por nuestra ciudad, poder llevar a nuestros hijos a la escuela, poder abrir nuestras empresas, que nuestros clientes lleguen a nuestros negocios. Pero no ha sido así. La verdad que es una aventura salir. Nos persignamos al salir porque no sabemos cómo vamos a regresar si es que regresamos.

Reyes Zazueta anunció una marcha el 7 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, “al pie de la Lomita”, para exigir paz y condiciones que permitan reactivar la economía.

Antecedentes: Los Chapitos vs. Los Mayitos

El punto de quiebre, según lo narrado en el programa, fue la entrega de “El Mayo” Zambada. Desde entonces, la disputa entre Los Chapitos y Los Mayitos desbordó los límites conocidos. Sinaloa no era ajeno al narcotráfico, pero la violencia se extendió al día a día: balaceras, quemas de establecimientos y exhibición de restos humanos en espacios públicos, trastocando rutinas y la convivencia social.

Impacto en la vida diaria en Sinaloa

Samuel Sánchez describió cómo la población se refugia temprano en casa por miedo a circular de noche, aunque los ataques también ocurren de día. Mencionó el robo de vehículos (más de 20 en un solo día en Culiacán), asaltos en carreteras hacia Mazatlán y un reciente caso de balacera en un camión urbano. Para el gremio, la cobertura se ha vuelto riesgosa: desde septiembre de 2024 a la fecha, 138 periodistas y personas defensoras han sufrido agresiones, incluidas amenazas con armas. “En una palabra”, un año: “desesperante”.

Propuestas empresariales y exigencias ciudadanas

Desde COPARMEX, Reyes Zazueta planteó diferir o condonar impuestos, créditos blandos y beneficios fiscales a emprendedores. Subrayó dos urgencias: asegurar escuelas y hospitales. “Ningún ciudadano va a permitir que se metan con los niños”, dijo. También pidió que el gobierno asuma su responsabilidad y trabaje en conjunto con el sector productivo para sostener el empleo y la operación de los negocios.

Autoridades y reacción social

La presidenta de COPARMEX en Sinaloa recordó que, al inicio de la crisis, se habló de un escenario “focalizado y bajo control”, algo que hoy contrasta con la realidad de balaceras, ataques a hospitales y cierres de empresas. El llamado de empresarios, periodistas y familias es claro: paz, seguridad y voluntad de las autoridades para recuperar la vida cotidiana en Sinaloa.

Qué sigue

Con la marcha del 7 de septiembre, sociedad y sector productivo buscan visibilizar la emergencia y exigir medidas inmediatas. “Con mucho miedo”, como lo definió Martha Reyes Zazueta, y “desesperante”, como lo resumió Samuel Sánchez, el estado enfrenta un año de saldo rojo que demanda respuestas concretas.