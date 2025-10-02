GENERANDO AUDIO...

El reciente asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, encendió las alarmas en la UNAM. Además de las protestas y exigencias de seguridad, han surgido supuestas amenazas de más ataques en otros planteles.

Frente a este clima de tensión, expertos en ciberseguridad advierten, en “Será Viral”, sobre un fenómeno que podría estar detrás de algunos discursos violentos: los incels, hombres que se autodefinen como “célibes involuntarios” y que responsabilizan a las mujeres de sus frustraciones.

“Desde una perspectiva de tecnologías para la información, las plataformas digitales ayudan a que comunidades se encuentren. Estamos viendo el problema de la falsa promesa, las redes sociales que tenían que ser un lugar de convivencia, son encuentros de contenidos que tienen la relación con lo violento en varias formas”. Emilio Saldaña Pizu, analista de tecnología de la información

¿Qué son los incels y por qué preocupan?

De acuerdo con Emilio Saldaña, los incels representan un riesgo porque se agrupan en comunidades digitales que promueven la misoginia y la violencia.

“Es absolutamente factible documentar y tratar de trazar de dónde salieron estos correos y estos mensajes. El reto de poder incluso diferenciar si estamos del otro lado de la pantalla interactuando con un ser humano o con un bot una plataforma de mensajería o de inteligencia artificial”. Emilio Saldaña Pizu, analista de tecnología de la información

Los incels no sólo expresan odio hacia las mujeres, también atacan a quienes consideran “cómplices” de un sistema que los excluye, lo que incrementa el riesgo de violencia en espacios escolares.

La UNAM ante el reto de un retorno seguro

El analista Víctor Paya señaló que, más allá del fenómeno incel, es urgente reforzar la seguridad en los campus de la UNAM y atender el malestar de los estudiantes que hoy temen regresar a clases.

“La Universidad no puede minimizar estas amenazas; debe garantizar que los alumnos entren y salgan seguros de sus planteles”. Víctor Paya, sociólogo

Las autoridades universitarias han anunciado operativos de vigilancia y canales de denuncia, pero la comunidad pide acciones más contundentes frente a la ola de amenazas en redes sociales.

El riesgo de trasladar la violencia digital a la realidad

Los especialistas coincidieron en que las comunidades incel son un foco rojo porque funcionan como cajas de resonancia de frustraciones personales que pueden transformarse en agresiones reales.