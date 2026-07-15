Captan agresión de aficionados argentinos a un mexicano en Seattle

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Riña entre aficionados mexicanos y argentinos en Seattle. FOTO: Getty

La tensión por el futbol volvió a cruzar los límites de la cancha en Estados Unidos. Diversos videos en redes sociales mostraron un nuevo episodio de violencia previo a los partidos clave del torneo de esta semana.

Las rivalidades entre selecciones suelen encender los ánimos de los hinchas en las ciudades sede. Lamentablemente, estos encuentros de fanáticos no siempre terminan de forma pacífica fuera de los estadios.

Cuatro aficionados argentinos agredieron físicamente a un joven mexicano en las calles de Seattle, Washington, previo al duelo contra la selección de Inglaterra. El incidente violento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en plataformas digitales, provocando indignación.

Las imágenes grabadas por testigos muestran el momento exacto en que el grupo de argentinos arrincona al joven en la vía pública. A pesar de los reclamos de las personas que presenciaron el hecho, el ataque físico continuó por varios momentos.

😳 ¡LAMENTABLE! 🇦🇷🇲🇽



Un grupo de 4 aficionados argentinos en Seattle fue captado agrediendo a un aficionado mexicano en plena vía pública. https://t.co/zSkIlwvPr8 — Arielipillo (@arielipillo) July 14, 2026

Hasta ahora, las autoridades locales no han reportado detenidos de manera oficial por este altercado en la ciudad estadounidense. El ambiente previo al partido contra los ingleses se ha visto empañado por estas conductas de violencia en las calles.

Se espera que la policía local de la ciudad refuerce la seguridad en las zonas turísticas y estadios para evitar futuros incidentes entre los asistentes.

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