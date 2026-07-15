Todos los jerseys de la Liga MX para el Apertura 2026; así lucen las nuevas camisetas de los 18 equipos
El Apertura 2026 está por comenzar y, además de los fichajes y los cambios en los planteles, los clubes de la Liga MX también estrenarán uniforme para la temporada 2026-27.
Con el arranque del torneo los 18 equipos buscarán iniciar el torneo con la ilusión de pelear por el campeonato y con nuevas camisetas que ya han comenzado a conquistar o dividir a la afición.
Algunas de las novedades más destacadas para este torneo incluyen el regreso de Nike como patrocinador de Chivas después de una década, el cambio de marca de Pumas a Puma y el regreso del Atlante para esta temporada de la Liga MX, acompañado por sus más recientes uniformes.
Estos son todos los jerseys del Apertura 2026
América
Las Águilas fueron uno de los últimos clubes en revelar su nueva indumentaria para la temporada 2026-27.
El uniforme de Adidas recupera el tradicional color amarillo como protagonista, acompañado por detalles en azul marino. La camiseta será utilizada por los equipos varonil y femenil durante el Apertura 2026.
El diseño fue criticado en redes sociales ya que se parece mucho al lanzado en 2024 por la marca Nike ya que los elementos se encuentran a la misma distancia y hay similitudes en el cuello y colores.
Atlante
El regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX también vino acompañado de nuevos uniformes. Charly Futbol presentó las camisetas de local y visitante con las que el club afrontará su vuelta al máximo circuito, en una colección que, además, conmemora los 110 años de historia de la institución.
Este diseño presenta las clásicas franjas blaugranas con líneas que simulan un círculo en la parte roja de la camiseta, este jersey aparece sin publicidad, por lo que es uno de los más destacados de la liga.
Atlético San Luis
El Atlético de San Luis presentó los jerseys que utilizará durante la temporada 2026-2027 en un evento realizado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, teniendo como marco la exposición Fútbol Con-Ciencia.
El uniforme de local conserva las tradicionales franjas rojas y blancas que caracterizan al club, ahora complementadas con detalles en color marino en hombros, cuello, mangas y paneles laterales.
En tanto, el jersey alternativo apuesta por una base blanca con líneas y acabados en tonos dorados, además de un patrón integrado con el escudo del equipo como homenaje a la historia de la institución.
Atlas
Atlas ya mostró las camisetas que utilizará durante la temporada 2026-27, el club mantuvo la esencia rojinegra que lo caracteriza e incorporó un escudo conmemorativo por su aniversario, además de una versión de visitante que también fue presentada previo al inicio del Apertura 2026.
Cruz Azul
El campeón presentó su playera local, se trata de un diseño en azul marino como base con detalles en blanco y un cuello bicolor. Pirma además presenta una marca de agua en todo el jersey con el escudo del equipo.
León
La Fiera también dio a conocer sus nuevos uniformes, tanto la playera de local como la de visitante destacan por conservar la identidad del club, con diseños que fueron bien recibidos entre los aficionados.
Se trata de un diseño que resalta las siluetas de la melena de un león en tonos verde y un rugido a la altura del abdomen, con un verde más intenso en las mangas.
Pachuca
En colaboración con Skechers, Pachuca presentó sus nuevos uniformes, dejando atrás a Charly. Este nuevo diseño se presenta de manera más limpia con franjas azules y detalles en blanco mientras que el de visita se presenta con blanco y detalles en gris.
Puebla
Puebla tiene un uniforme elegante con el tradicional blanco en la playera y la franja diagonal en color azul, pero ahora cuenta con diseños en forma de burbujas que hacen que resalte.
Pumas
Los universitarios estrenarán uniforme y también proveedor deportivo, para la temporada 2026-27, Pumas dejó atrás a Nike y comenzó una nueva etapa con Puma, marca que diseñó las camisetas que utilizará el equipo durante el Apertura 2026.
Se trata de un diseño clásico en color azul con cuello y detalles en dorado, mientras que el escudo es ahora más pequeño y se encuentra más abajo, algo que criticó la afición en redes sociales.
El visitante es de color blanco con detalles dorados y dos zarpazos de felino que se puede ver como una marca de agua.
Querétaro
Querétaro pasó de Charly a Skechers, quien se inspiró en la arquitectura queretana para el diseño, además se usaron colores más claros y destaca porque al centro se lee el nombre de la ciudad, dejando además las clásicas franjas negras y azules.
Rayados de Monterrey
Monterrey ya presentó el uniforme que utilizará en el Apertura 2026. La nueva camiseta conserva las tradicionales franjas albiazules que distinguen al club, con un diseño parecido a lo usado antes con un estilo cebra con cuello y una orilla en la manga que resalta por su tono azul.
Toluca
El nuevo diseño del Toluca retoma elementos que recuerdan a una de las épocas más exitosas del club, modernizados para la temporada 2026-27, esta camiseta de New Balance se presenta con el rojo característico y una línea delgada que llega hasta el cuello.
FC Juárez
Los Bravos de Juárez sigue usando el clásico color fosforescente en su camiseta, la marca Joma presentó un diseño en el que destaca por los detalles y el logo y el escudo del club.
Equipos que aún no presentan jersey
- Chivas
- Necaxa
- Santos
- Tigres
- Tijuana
Un Apertura 2026 lleno de estrenos
Además de las nuevas camisetas, el Apertura 2026 comenzará con plantillas renovadas, nuevos entrenadores y refuerzos que buscarán cambiar el rumbo de varios equipos.
Con ello, la temporada promete ofrecer una combinación de futbol, nuevas figuras y uniformes que acompañarán a los clubes durante la campaña 2026-27, el torneo inicia el 16 de julio con el juego con el encuentro Necaxa vs Atlante.
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