Todos los jerseys de la Liga MX para el Apertura 2026; así lucen las nuevas camisetas de los 18 equipos

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Jerseys de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro / Getty Images

El Apertura 2026 está por comenzar y, además de los fichajes y los cambios en los planteles, los clubes de la Liga MX también estrenarán uniforme para la temporada 2026-27.

Con el arranque del torneo los 18 equipos buscarán iniciar el torneo con la ilusión de pelear por el campeonato y con nuevas camisetas que ya han comenzado a conquistar o dividir a la afición.

Algunas de las novedades más destacadas para este torneo incluyen el regreso de Nike como patrocinador de Chivas después de una década, el cambio de marca de Pumas a Puma y el regreso del Atlante para esta temporada de la Liga MX, acompañado por sus más recientes uniformes.

Estos son todos los jerseys del Apertura 2026

América

Las Águilas fueron uno de los últimos clubes en revelar su nueva indumentaria para la temporada 2026-27.

El uniforme de Adidas recupera el tradicional color amarillo como protagonista, acompañado por detalles en azul marino. La camiseta será utilizada por los equipos varonil y femenil durante el Apertura 2026.

El diseño fue criticado en redes sociales ya que se parece mucho al lanzado en 2024 por la marca Nike ya que los elementos se encuentran a la misma distancia y hay similitudes en el cuello y colores.

Atlante

El regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX también vino acompañado de nuevos uniformes. Charly Futbol presentó las camisetas de local y visitante con las que el club afrontará su vuelta al máximo circuito, en una colección que, además, conmemora los 110 años de historia de la institución.

Este diseño presenta las clásicas franjas blaugranas con líneas que simulan un círculo en la parte roja de la camiseta, este jersey aparece sin publicidad, por lo que es uno de los más destacados de la liga.

Cada detalle que veo la hace más hermosa 💙❤️



Atlante FC • El Equipo del Pueblo • 110 años de tradición#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/hG7PDtyUz3 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 11, 2026

Atlético San Luis

El Atlético de San Luis presentó los jerseys que utilizará durante la temporada 2026-2027 en un evento realizado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, teniendo como marco la exposición Fútbol Con-Ciencia.

El uniforme de local conserva las tradicionales franjas rojas y blancas que caracterizan al club, ahora complementadas con detalles en color marino en hombros, cuello, mangas y paneles laterales.

Mientras la ciudad cambiaba, ella seguía ahí, firme, observando cada sueño potosino.⁰Viendo pasar el tiempo, generaciones enteras y miles de historias.⁰Siendo testigo de una afición que nunca dejó de creer, incluso en los momentos más difíciles.⁰Hoy, su esencia vive en nuestra… pic.twitter.com/zm1kzLDKtf — CHARLY Fútbol (@CharlyFutbol) July 14, 2026

En tanto, el jersey alternativo apuesta por una base blanca con líneas y acabados en tonos dorados, además de un patrón integrado con el escudo del equipo como homenaje a la historia de la institución.

Hay un lugar que ha visto latir el corazón auriazul de San Luis por décadas.⁰Que ha acompañado nuestras alegrías, nuestros desafíos y nuestra pasión inquebrantable.⁰Hoy su legado se convierte en jersey.⁰Porque cuando una ciudad y su afición comparten la misma historia, nace… pic.twitter.com/aVa7SkG4PU — CHARLY Fútbol (@CharlyFutbol) July 14, 2026

Atlas

Atlas ya mostró las camisetas que utilizará durante la temporada 2026-27, el club mantuvo la esencia rojinegra que lo caracteriza e incorporó un escudo conmemorativo por su aniversario, además de una versión de visitante que también fue presentada previo al inicio del Apertura 2026.

Alguna postales del Media Day de nuestros Rojinegros. 📸❤️🖤



¿Cuál pones de fondo de pantalla? 🤩



Spoiler: todas salieron buenas. 😮‍💨#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/fHeKxTXo5X — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Cruz Azul

El campeón presentó su playera local, se trata de un diseño en azul marino como base con detalles en blanco y un cuello bicolor. Pirma además presenta una marca de agua en todo el jersey con el escudo del equipo.

León

La Fiera también dio a conocer sus nuevos uniformes, tanto la playera de local como la de visitante destacan por conservar la identidad del club, con diseños que fueron bien recibidos entre los aficionados.

Se trata de un diseño que resalta las siluetas de la melena de un león en tonos verde y un rugido a la altura del abdomen, con un verde más intenso en las mangas.

PÓNTELO! 💚🤍



El nuevo jersey @CharlyFutbol ya está a la venta en "La Guarida", nuestra tienda oficial.



🦁📲 https://t.co/FyHHj8JGNU



Nos espera un torneo muy verdiblanco 🇳🇬. pic.twitter.com/4sMRY1FDyU — Club León (@clubleonfc) July 9, 2026

Pachuca

En colaboración con Skechers, Pachuca presentó sus nuevos uniformes, dejando atrás a Charly. Este nuevo diseño se presenta de manera más limpia con franjas azules y detalles en blanco mientras que el de visita se presenta con blanco y detalles en gris.

Es hora de portar con orgullo Tuzo el nuevo Jersey Pachuca Local 26-27 ⚪️🔵 jugando con pasión y hambre, con nuestros colores que ponen a temblar a todos @tuzosoficial#OrigenQueManda​#PachucaSomosTodos​#TeJuroQueTeAmo​#SkechersFootball pic.twitter.com/szOwXLY79U — Skechers Mexico (@SkechersMexico) July 13, 2026

Puebla

Puebla tiene un uniforme elegante con el tradicional blanco en la playera y la franja diagonal en color azul, pero ahora cuenta con diseños en forma de burbujas que hacen que resalte.

Lucharááááán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo 👊🏻😉 Con este Jersey estamos listos para darnos un tirito con quien sea. 🔥



Mis Enfranjados ya se subieron al ring con la de local y visita 🤼 disponible en todas las tiendas @Pirma_Oficial a partir de mañana. 😎… pic.twitter.com/6HG7Rgxksj — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 10, 2026

Pumas

Los universitarios estrenarán uniforme y también proveedor deportivo, para la temporada 2026-27, Pumas dejó atrás a Nike y comenzó una nueva etapa con Puma, marca que diseñó las camisetas que utilizará el equipo durante el Apertura 2026.

Se trata de un diseño clásico en color azul con cuello y detalles en dorado, mientras que el escudo es ahora más pequeño y se encuentra más abajo, algo que criticó la afición en redes sociales.

El visitante es de color blanco con detalles dorados y dos zarpazos de felino que se puede ver como una marca de agua.

Ya disponible: el nuevo jersey de PUMA con Pumas te espera en tienda y en https://t.co/iqpeuCRb6m. 🐾#PumasXPUMA #SiemprePuma pic.twitter.com/IPrDzPEj0y — PUMAmexico (@PUMAmexico) July 3, 2026

Querétaro

Querétaro pasó de Charly a Skechers, quien se inspiró en la arquitectura queretana para el diseño, además se usaron colores más claros y destaca porque al centro se lee el nombre de la ciudad, dejando además las clásicas franjas negras y azules.

¡Conoce la piel que nos acompañará esta temporada! 🤍💙



La nueva colección está inspirada en nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de representar a Querétaro desde hace 76 años.#Somos442 pic.twitter.com/qh00EdkaMe — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 11, 2026

Rayados de Monterrey

Monterrey ya presentó el uniforme que utilizará en el Apertura 2026. La nueva camiseta conserva las tradicionales franjas albiazules que distinguen al club, con un diseño parecido a lo usado antes con un estilo cebra con cuello y una orilla en la manga que resalta por su tono azul.

🇲🇽🔵⚪️ @PUMAmexico presentó la camiseta de @Rayados de Monterrey 2026/27.



Bastones anchos sin intervención gráfica, con cuello abotonable y logos de la marca en rojo. Patrocinadores aplicados en azul marino. pic.twitter.com/UDsIBYphZX — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) July 7, 2026

Toluca

El nuevo diseño del Toluca retoma elementos que recuerdan a una de las épocas más exitosas del club, modernizados para la temporada 2026-27, esta camiseta de New Balance se presenta con el rojo característico y una línea delgada que llega hasta el cuello.

👹 ¡EL INFIERNO TIENE NUEVA ARMADURA! 🔥



👉🏼 El legado vuelve y el infierno se enciende. Toluca y New Balance acaban de presentar de forma oficial el nuevo jersey de los Diablos Rojos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Y es una auténtica obra de arte! 🏟️✨ pic.twitter.com/X8W7NpXpEc — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) July 9, 2026

FC Juárez

Los Bravos de Juárez sigue usando el clásico color fosforescente en su camiseta, la marca Joma presentó un diseño en el que destaca por los detalles y el logo y el escudo del club.

💚🖤 POR JUÁREZ JUGAMOS TODOS.



Nueva piel. La misma pasión. Una nueva historia por escribir. 🔜🐎



Ya disponible en Bravo tiendas

📍Plaza Alameda Iglesias

📍Plaza Barrancas pic.twitter.com/dx4XsrisIE — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 14, 2026

Equipos que aún no presentan jersey

Chivas

Necaxa

Santos

Tigres

Tijuana

Un Apertura 2026 lleno de estrenos

Además de las nuevas camisetas, el Apertura 2026 comenzará con plantillas renovadas, nuevos entrenadores y refuerzos que buscarán cambiar el rumbo de varios equipos.

Con ello, la temporada promete ofrecer una combinación de futbol, nuevas figuras y uniformes que acompañarán a los clubes durante la campaña 2026-27, el torneo inicia el 16 de julio con el juego con el encuentro Necaxa vs Atlante.

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