Festejos por el pase de España a la final del Mundial 2026: Madrid, México y la Cibeles se tiñen de rojo

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España pasa a la final y así se celebró. Foto: Getty Images

La clasificación de España a la final de la Copa del Mundo 2026 desató una auténtica fiesta tanto en territorio español como en distintos puntos de México, donde miles de aficionados siguieron la victoria sobre Francia en pantallas gigantes del FIFA Fan Festival y otros espacios públicos.

Con el silbatazo final en Dallas, los cánticos, banderas y bengalas se hicieron presentes en Madrid, mientras que el ambiente también se vivió con intensidad en Guadalajara , el Zócalo de la Ciudad de México, y la Fuente de Cibeles de la capital mexicana, uno de los sitios de reunión de la comunidad española.

Rey Felipe VI celebra el triunfo español

En redes sociales, el rey Felipe VI apareció en un video compartido por la cuenta de X de la Casa Real Española en la que aparece contento tras el resultado. El monarca celebró acompañado de la familia real.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Madrid celebra el regreso de España a una final mundialista

La capital española vivió una noche de euforia, desde bares hasta plazas donde se instalaron pantallas gigantes, miles de aficionados celebraron el histórico triunfo de la Selección dirigida por Luis de la Fuente.

🇪🇸 A Coruña se tiñe de fiesta. La Plaza de María Pita vibra y celebra por todo lo alto que España ya está en la gran final del Mundial. pic.twitter.com/FT9RigdxDK — Quadratín Quintana Roo (@Q_QRoo) July 14, 2026

En distintos puntos de Madrid, como la Plaza de Colón y varios municipios del área metropolitana, familias enteras siguieron el encuentro y estallaron de alegría con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

‼️🇪🇸 Así se festejó la clasificación de España a su segunda final mundialista en la Plaza Colón de Madrid. pic.twitter.com/nwip6Iix5I — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 14, 2026

La celebración se extendió rápidamente por las calles, donde cientos de aficionados salieron con camisetas de “La Roja”, banderas y bocinas para festejar el regreso de España a una final del Mundial, algo que no ocurría desde Sudáfrica 2010.

#España

⚽️⚽️ Esta noche España 🇪🇸🇪🇸 no duerme

⚽️⚽️ Miles de personas se echan a las calles para celebrar la victoria de España en las calles de Badalona, en Cataluña. ¡

🎉⚽🏆#España #Badalona #Cataluña #SelecciónEspañola #Fiesta pic.twitter.com/Okv0rEGIz0 — Nota Central (@notacentralmx) July 14, 2026

En Barcelona, miles de aficionados celebraron en las calles el triunfo de su equipo, entre aplausos y gritos los españoles saltaron de alegría.

🇪🇸🔥 ¡LOCURA TOTAL EN BARCELONA! Miles de aficionados celebran el pase de España a la gran final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia. Las calles se tiñeron de rojo y la fiesta no tiene fin. ¿Será este el año de la gloria? ⚽🏆 pic.twitter.com/HO4ydHwauV — Canal 11 (@canal11hn) July 14, 2026

La Fuente de Cibeles volvió a ser punto de reunión

Como ocurre en las grandes noches del futbol español, muchos aficionados se concentraron en los alrededores de la Fuente de Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos para celebrar éxitos deportivos en Madrid.

Alucinante:



🇪🇸Los españoles acuden a Cibeles para celebrar la victoria de España contra Francia y el 🇨🇳delegado del gobierno de @sanchezcastejon envía a la policía para que carguen contra ellos pic.twitter.com/WsZxT0c30b — (((VerdadesOfenden ن (@verdadsmolestas) July 14, 2026

Aunque el monumento tiene una fuerte tradición ligada a las celebraciones del Real Madrid, también suele convertirse en un punto de encuentro espontáneo cuando la selección española consigue resultados históricos.

Cibeles de la CDMX también con festejos

La Fuente de Cibeles, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, también se convirtió en punto de reunión para celebrar el pase de España a la final del Mundial 2026.

Decenas de personas acudieron al emblemático monumento, el cual es una réplica de la famosa fuente madrileña con banderas de España y camisetas de “La Roja” para festejar la victoria sobre Francia.

Entre cánticos de “Yo soy español” y banderas, tanto integrantes de la comunidad española residente en México como aficionados mexicanos celebraron la clasificación.

#AnimalDeportivo | Españoles y aficionados de "la furia roja" festejan su paso a la final en la Glorieta de Cibeles en la Colonia Roma.



🎙️Reporta: Israel Fuguemann (@Fuguemann_ ) pic.twitter.com/ifny1z4BGe — Animal MX (@AnimalMX) July 14, 2026

La fiesta no se limitó a Europa, en el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo reunió a miles de aficionados que siguieron la semifinal en la pantalla gigante.

Durante los goles españoles hubo gritos, aplausos y celebración en un lugar con ambiente mundialista que ofrece este espacio oficial de FIFA.

⚽🎉 El futbol volvió a llenar de ambiente el Zócalo de la Ciudad de México.



Aficionados de todas las edades se reunieron en el FIFA Fan Fest, entre banderas, playeras y porras, para seguir en pantalla gigante la semifinal entre Francia y España y compartir la emoción por el… pic.twitter.com/nPWYwz3PhS — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 14, 2026

Guadalajara vivió una auténtica fiesta mundialista

Otro de los escenarios donde se celebró el triunfo español fue el FIFA Fan Festival de Guadalajara.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales muestran a cientos de aficionados festejando cada anotación de España, mientras el ambiente se convirtió en una auténtica fiesta con porras y cánticos dentro del recinto oficial del Mundial.

¡Gol de España para ampliar su ventaja en la Semifinal y así lo festejó el FIFA Fan Festival™ Guadalajara! 🇪🇸#SomosGuadalajara #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/D1mJBoEMMe — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) July 14, 2026

Ahora, España espera conocer a su rival, que saldrá de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo.

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