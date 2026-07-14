Final del Mundial 2026, al momento: España se convierte en el primer finalista

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España es el primer finalista Foto: Claro Sports

La primera semifinal, disputada entre España y Francia este 14 de julio, ya tiene un ganador: España, que se convierte en el primer finalista del Mundial 2026.

Cabe señalar que Francia inició el encuentro como favorito, pues varias casas de apuestas colocaban al conjunto galo como el principal candidato para levantar la Copa del Mundo.

España es el primer finalista

La velocidad de Francia y la potencia de sus futbolistas comenzaron a explotar desde los primeros minutos, donde la defensa de España intentó detenerlos y buscar tener el control del partido.

Pero, aunque el juego estaba peleado, no había situaciones de peligro real hasta que, al minuto 21, La Furia Roja abrió el marcador tras un penal cometido sobre Lamine Yamal, que fue convertido por el futbolista Mikel Oyarzabal.

LA QUE DEJÓ IR ESPAÑA 😱 ¡PUDO SER UN GOLAZO!



¡Se hizo el tiki taka español después del error del arquero!



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Durante el primer tiempo, ambos equipos buscaron el arco rival. España quería marcar el segundo con algún contragolpe, mientras que Francia poco a poco empujaba en busca del empate.

Ya en el segundo tiempo Francia seguía intentando anotar el primero, pero en un contragolpe fue que Pedro Porro marcó el segundo tanto del encuentro, a pesar de que Dembelé y Mbbape seguían intentando, pero sin éxito, quedando así el marcador final.

¿Cuándo se juega la siguiente semifinal?

España espera al ganador del partido entre Inglaterra y Argentina, ambas selecciones llegan a esta instancia tras vencer a sus oponentes en tiempo extra.

El partido que define al otro finalista será el miércoles 15 de julio a las 15:00 horas (centro de México)

¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026?

Después de un Mundial con 48 equipos, será el domingo 19 de julio de 2026 cuando se defina al campeón en la gran final del torneo, programada a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Ahora, España está a la espera de conocer a su rival, que saldrá del ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Cabe recalcar que dicho estadio, con capacidad para 80 mil 663 espectadores e inaugurado en 2010, recibió siete partidos en esta justa mundialista: cinco encuentros de la fase de grupos (Brasil 1-1 Marruecos, Francia 3-1 Senegal, Noruega 3-2 Senegal, Ecuador 2-1 Alemania y Panamá 0-2 Inglaterra), un partido de dieciseisavos de final (Francia 3-0 Suecia) y uno de octavos de final (Brasil 1-2 Noruega).

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