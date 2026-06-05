Atacó a 4 personas, bebió agua de un grifo y escapó: oso “extremadamente inteligente” es buscado en Japón

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Oso protagoniza escape en Japón; autoridades lo buscan. Foto: Getty

Un oso que atacó a cuatro personas en la ciudad de Fukushima se ha convertido en protagonista de una insólita historia en Japón. El animal logró escapar de las autoridades tras permanecer varias horas dentro de una fábrica y, según los reportes, incluso habría abierto una ventana y usado un grifo para beber agua antes de huir.

El caso ha generado sorpresa entre habitantes y autoridades, que continúan buscando al oso mientras intentan explicar cómo logró evadir un amplio operativo de captura.

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En Japón, cuatro personas resultaron heridas tras el ataque de un oso.



Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el animal irrumpió en una zona urbana e industrial de Fukushima, obligando al cierre de escuelas y a activar alertas policiales. pic.twitter.com/SwZN76RqYV — El Clarín (@SVElClarin) June 3, 2026

Oso escapa de una fábrica y desconcierta a autoridades

Todo comenzó el pasado martes, cuando el oso hirió a cuatro personas en dos fábricas de Fukushima. Tras los incidentes, el animal se refugió dentro de uno de los edificios, donde permaneció mientras equipos especializados intentaban capturarlo con trampas y dardos tranquilizantes. Pese al despliegue, el oso consiguió escapar durante la noche del miércoles.

De acuerdo con el alcalde de Fukushima, Yuki Baba, las evidencias encontradas indican que el animal habría abierto por sí mismo una ventana para salir del inmueble. Cerca de la zona se localizaron marcas de garras que apuntan a esa posibilidad.

Autoridades califican al oso como “extremadamente inteligente”

Otro detalle que llamó la atención fue que el oso aparentemente abrió un grifo para beber agua mientras permanecía dentro de la fábrica. Por ello, autoridades locales lo describieron como un animal “extremadamente inteligente”, una declaración que rápidamente llamó la atención de medios y usuarios en redes sociales.

Aunque el episodio tiene un lado curioso, las autoridades mantienen la alerta debido a que el oso sigue libre. Por ahora, los equipos de búsqueda continúan rastreando al animal, que ya es visto por muchos como el protagonista de una de las fugas más inesperadas del año.

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