Pescadores ebrios suben al cuerpo de ballena muerta; video causa indignación

GENERANDO AUDIO...

Ballena en el mar. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un grupo de pescadores en estado de ebriedad se encontró con una ballena muerta en altamar y no dudó en inmortalizar el momento posando para la cámara. Después, compartieron el video en redes sociales, donde se desató el debate.

En TikTok el usuario trinitunafishing01 compartió las imágenes. En ellas se ve cómo dos hombres pasan del bote al cuerpo de la ballena para poder ser fotografiados por sus amigos.

En medio de las risas, los sujetos se sentaron sobre el cuerpo de la ballena, mientras la embarcación se alejó un poco, dejando al descubierto el gran tamaño del animal marino.

La grabación desató críticas por parte de los cibernautas, por lo que el autor del video tuvo que explicar que, al momento de subir al cuerpo de la ballena, se encontraban borrachos.

“No estaba podrida, simplemente sucedió y estábamos borrachos”, escribieron desde la cuenta que subió el video.

Incluso fueron cuestionados sobre la veracidad del video, pues hubo quien destacó que podría tratarse de un video generado por Inteligencia Artificial, por lo que el usuario que subió las imágenes respondió que era 100% real.

Pescadores son criticados en redes

Los pescadores fueron criticados por los cibernautas, quienes destacaron el peligro en el que se pusieron al subir al cuerpo de la ballena muerta, pues pudieron sufrir un accidente por la descomposición del animal.

“Imagínense que cayeron a través de la carne podrida”, “Las ballenas muertas acumulan gases que provocan su explosión, lo cual no es buena idea”, “Nadie se da cuenta de lo peligroso que es”, “No es divertido, es triste”, “¿Qué pasaría si se sentaran en un lugar blando y se cayeran y se ahogaran en la ballena?”, son parte de los comentarios que se pueden leer en el video.

El video fue retomado por otras cuentas de redes sociales, en donde los pescadores recibieron críticas por su actuar ante el hallazgo de la ballena muerta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.