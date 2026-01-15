Mujer sufre aparatosa caída de un trampolín en pleno programa en vivo: video

GENERANDO AUDIO...

Mujer sufre caída de trampolín. Foto: Getty Images

Un momento inesperado se vivió recientemente durante una transmisión en vivo de la televisión mexicana, a través de redes sociales se viralizó el video de una mujer que sufrió una fuerte caída mientras participaba en el programa matutino Vivalavi, de Multimedios.

Aunque los programas en vivo suelen estar cuidadosamente planeados para evitar errores frente a las cámaras, lo cierto es que siempre existe la posibilidad de que ocurra algún imprevisto.

El accidente ocurrió durante una de las secciones de ejercicio del programa Vivalavi. En el set, la conductora y varias invitadas realizaban una rutina que incluía saltos sobre trampolines.

Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, en uno de los movimientos, una mujer identificada como Angélica perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo tras bajarse del trampolín. De inmediato, la rutina fue interrumpida y los presentes se acercaron para verificar cómo se encontraba.

En el video que circula en redes sociales se observa que el trampolín aparentemente tenía una pata faltante. Posteriormente, uno de los conductores del programa señaló que el piso del foro se encontraba resbaloso, lo que pudo haber contribuido al accidente. Incluso se mencionó que Raúl, uno de los presentadores, ya había advertido sobre esa situación con anterioridad.

¿Cuál es el estado de salud de Angélica?

Angélica apareció en el programa para hablar de su estado de salud, dijo que presentaba ligeros dolores en la espalda, aunque se mostró tranquila y de buen ánimo, además expresó un mensaje positivo al asegurar que “una caída no te define” y destacó la importancia de saber levantarse ante las adversidades.

Además, señaló estar preparada para enfrentar los comentarios negativos en redes sociales y afirmó no temer a las críticas, pues dijo que muchas de las personas que opinan no serían capaces de participar en un programa en vivo. Finalmente, aseguró que continuará apareciendo en el matutino.

Reacciones en redes sociales

El video generó una oleada de reacciones en internet, mientras algunos usuarios expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo, otros optaron por hacer memes y burlas sobre lo ocurrido.

Tras la viralización del metraje, Angélica dijo que no detendrá sus participaciones y es que la producción le confirmó que volverá a ser invitada próximamente, celebrando su capacidad de superación.

