Tienda Pokémon pierde 100 mil dólares en mercancía tras asalto

Roban 100 mil dólares en mercancía Pokémon. Foto: Getty

A través de redes sociales, han comenzado a circular una serie de videos en los que se percibe a tres sujetos armados irrumpiendo en una tienda de tarjetas Pokémon. El hecho de suscitó en la ciudad de Manhattan, en los Estados Unidos.

Tres adolescentes asaltaron una tienda de tarjetas Pokémon, robando alrededor de 100 mil dólares en mercancía. De acuerdo con empleados, el asalto habría durado cerca de tres minutos, lapso en el que retuvieron a todas las personas que se encontraban en el establecimiento.

Dueña de la tienda mencionó que nadie resultó lesionado

A través de la cuenta de Instagram de The Poke Court, nombre del establecimiento, fue publicado un video en el que la dueña explica que ninguna persona resultó lesionada. Además, mencionó que el asalto se llevó a cabo en medio de un evento de decoración de tarjetas.

De igual manera, la tienda publicó un video en el que se ve cómo uno de los asaltantes rompe una de las vitrinas con un martillo. Asimismo, la dueña aseguró que los asaltantes contaban con armas de fuego.

Según lo mencionado por medios estadounidenses, algunas de las cartas coleccionables tienen un valor mayor a 5 mil dólares. Por su parte, la policía de Nueva York continúa las investigaciones para dar con los tres sujetos.

